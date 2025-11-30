شوبير يكشف عن خطة الأهلي لدعم الفريق بالميركاتو الشتوي

كشف الإعلامى أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن خطة الأهلي لدعم الفريق خلال الفترة القادمة

واكد شوبير في تصريحات اذاعية أن النادى الأهلى بدأ في رحلة البحث عن مهاجم جديد محترف من الخارج للتعاقد معه فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة

وتابع إن الأولوية فى التعاقد خلال المرحلة المقبلة ستكون للمهاجم المحترف

كما علق شوبير على خروج الاتحاد السكندرى من كأس مصر بالخسارة من كهرباء الإسماعيلية قائلا، “الاتحاد أصبح على حافة الهاوية”

وتابع شوبير إلى أنه تحدث مع رئيس نادى الاتحاد السكندرى بشان حال الفريق وقال له إن الفريق يحتاج لإعادة الحسابات مرة أخرى خاصة فى ظل مقاطعة الجمهور للمباريات ولكن المسئولين على الرياضة يصبون اهتمامهم على الأندية الشعبية