ثمركم للقداسة.. تأمل جديد للأنبا ميخائيل في الاجتماع العام بحلوان

عقد نيافة الحبر الجليل الأنبا ميخائيل، أسقف إيبارشية حُلوان، والمعصرة، وتوابعها الاجتماع العام لشعب الإيبارشية بكنيسة السيدة العذراء مريم (المطرانية) بحلوان.

لقاء روحي

واستكمل نيافته التأمل في رسالة معلمنا بولس الرسول لأهل رومية وتأمل في (رو٦: ٢٢) "وَأَمَّا الآنَ إِذْ أُعْتِقْتُمْ مِنَ الْخَطِيَّةِ، وَصِرْتُمْ عَبِيدًا للهِ، فَلَكُمْ ثَمَرُكُمْ لِلْقَدَاسَةِ، وَالنِّهَايَةُ حَيَاةٌ أَبَدِيَّةٌ.".

وقام الأنبا ميخائيل بتكريم بعض من أبناء الكنيسة.

وفي سياق آخر ،صلى نيافة الأنبا فام أسقف شرق المنيا وتوابعها القداس الإلهي بكنيسة الأنبا بيشوي بالمنيا الجديدة، ثم رسم نيافته عقب صلاة الصلح ٣٧ شماسًا برتبة إبصالتس (مرتل)، و١٢ شماسًا برتبة أغنسطس (قارئ)، وشماسًا برتبة إيبودياكون (مساعد شماس)، وذلك للخدمة بالكنيسة ذاتها.