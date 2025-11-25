قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هيئة قناة السويس: قمة السلام نجحت فى تعزيز الاستقرار بمنطقة البحر الأحمر وباب المندب
التزام مصر بمبدأ "الصين الواحدة".. مدبولي يثمن قرارات زيادة الاستثمارات الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
نزاهة: غياب الدعاية الانتخابية أمام اللجان .. والمتابعون الدوليون أشادوا بالإقبال الكثيف
تقترب من 20 يومًا.. خريطة إجازات 2026 للموظفين والطلاب
حازم بدوي: الإقبال في المرحلة الثانية من انتخابات النواب أكبر عن الأولى
قبل ساعة من غلق اللجان .. توافد كبير من المواطنين على اللجان الانتخابية بمصر الجديدة
أمانة عند الله.. أمين الإفتاء: التعامل مع الميت يكون بأدب شديد وليس بحجة أنه لا يشعر
على طريقة أفلام السيما | لصوص يقتحمون شقة 3 أيام متواصلة .. مفاجأة في اليوم الأخير.. والضحية يكشف التفاصيل
رئيس الأعلى للإعلام ووزير الإعلام الكويتي يبحثان سبل التعاون المشترك
جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز على المقاولون العرب
بسبب انتخابات النواب .. طلب عاجل من خالد أبو بكر للأجهزة الأمنية
وزير الخارجية: مصر تستضيف 10 ملايين لاجئ وتوفر لهم التعليم والخدمات الأساسية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد افتتاح عيادات ومصنع ملابس الرابية للكنائس المعمدانية المحافظة بمنطقة الشروق

القس أندريه زكي
القس أندريه زكي
ميرنا رزق

شهد الفاضل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، حفل افتتاح عيادات الرابية الطبية ومصنع الملابس والتعويضات التابع للكنائس المعمدانية المحافظة بمنطقة الشروق، في خطوة تعكس الدور المجتمعي المتنامي للكنائس في خدمة أبناء المناطق المحيطة، وتقديم نموذج للمحبة الفاعلة تجاه الفئات الأكثر احتياجًا، وذلك بحضور الدكتور القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية، والدكتور القس إسطفانوس زكي، أمين عام الطائفة ورئيس مجلس المؤسسات التعليمية بسنودس النيل الإنجيلي، والدكتور القس إسحق مرزوق، رئيس  الكنائس المعمدانية المحافظة، إلى جانب عدد من أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية وعدد من رموز المجتمع والشخصيات العامة والقيادات الدينية والتنفيذية.

ورحب الدكتور القس إسحق مرزوق بالدكتور القس أندريه زكي والقيادات الحاضرة، معبرًا عن تقديره لدور رئيس الطائفة الإنجيلية في دعم المجتمع المحلي، كما تم تكريم الدكتور القس أندريه زكي من قبل الدكتور القس إسحق مرزوق، تقديرًا لدوره المتميز في خدمة المجتمع ودعمه المتواصل للمبادرات الطبية والإنتاجية التي تقدمها الكنائس الإنجيلية، معبرًا عن الامتنان للجهود الكبيرة التي يبذلها في تعزيز رسالة المحبة والخدمة الحقيقية تجاه أبناء المنطقة.

خدمة المجتمع

وفي كلمته خلال الاحتفال، شدد الدكتور القس أندريه زكي على أن "أهمية أن نعلم ونتذكر أن تراث الكنائس الإنجيلية مرتبط ارتباطًا وثيقًا بخدمة المجتمع وله الأساس اللاهوتي، وما يحدث اليوم هو تجسيد لهذا التراث الأصيل"، مؤكدًا أن الكنيسة ستظل ركيزة أساسية في خدمة الإنسان، »، وأن المشروعات الطبية والتعليمية والإنتاجية التي تُقدَّم اليوم تأتي تعبيرًا واضحًا عن التزام الكنيسة بخدمة الإنسان، وتوفير خدمات علاجية وتعليمية تلبّي احتياجات المواطنين وتُسهم في تحسين جودة حياتهم.

وقام الدكتور القس أندريه زكي والقيادات الحاضرة بجولة داخل عيادات الرابية الطبية ثم مصنع الملابس والتعويضات للتعرف على الخدمات الطبية والإنتاجية المقدمة وخطوط التشغيل، وقدّم خلال الجولة الأستاذ الدكتور سيد زكي، المشرف العام على العيادات، كلمة أوضح فيها طبيعة عمل العيادات والخدمات التي تقدمها العيادات والمعامل والأطباء والتمريض، وسط إشادة واسعة من الحضور بجهود الكنائس المعمدانية المحافظة في توفير خدمات نوعية تسهم في رفع مستوى الدعم الاجتماعي لأبناء المنطقة.

وشهد الاحتفال حضور عدد من الشخصيات العامة والبرلمانيين، حيث عبّر الجميع عن تقديرهم لمستوى الخدمات المقدمة ودور الكنائس في دعم المجتمع المحلي، من بينهم الأستاذ الدكتور بدر نبيه، نائب رئيس جامعة بني سويف وعضو اللجنة العلمية الدائمة لترقيات الأساتذة والأساتذة المساعدين في تخصص المحاسبة والمراجعة، والنائبة هبة غالي، عضو مجلس النواب ، والنائبة ساندي قسطور، عضو مجلس النواب، والنائبة الدكتورة هدير رائف، عضو مجلس النواب، والدكتور عماد جاد، المستشار بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام والمفكر المعروف، والأستاذة فاطمة ناعوت، الكاتبة الصحفية والشاعرة الكبيرة، والمهندس إسحق أنور، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات برايم للتطوير العقاري والمقاولات.

القس أندريه زكي أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية الطائفة الإنجيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ايتن عامر

أيتن عامر ترد على والدة المذيعة شيماء جمال: مليش في تجارة العجول

ارشيفية

مصرع شخص وإصابة 6 في مشاجرة بالخرطوش بالدقهلية

وزير التربية والتعليم

مفيش تأجيل.. التعليم: موعد امتحانات نصف العام 10 يناير للنقل و17 للإعدادية

رمضان صبحي

معملوش حاجة.. ملخص مرافعات دفاع رمضان صبحي وباقي المتهمين بقضية التزوير

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

رمضان صبحي

بعد فض الأحراز ومرافعات الدفاع.. رفع جلسة محاكمة رمضان صبحي للقرار

حالة الطقس

حالة الطقس غداً في مصر.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة

نجل مرشح يقتحم لجنة بالدقهلية ويكسر صناديق الاقتراع فى اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب

نجل مرشح يقتحم لجنة بالدقهلية ويكسر صناديق الاقتراع

ترشيحاتنا

امام عاشور

الغندور يفجر مفاجأة بشأن احتراف إمام عاشور بالدوري الأمريكي

لورينزو بوفون

وفاة لورينزو بوفون أحد أعظم حراس المرمى يإيطاليا

محمود البنا

محمود البنا يعلن اعتزاله التحكيم بشكل رسمي

بالصور

مسنّة تدلي بصوتها بمدرسة العصلوجي بالزقازيق

انتخابات
انتخابات
انتخابات

يسرا وإلهام شاهين وهالة سرحان يخطفن الأنظار بمهرجان شرم الشيخ للمسرح

يسرا وإلهام شاهين
يسرا وإلهام شاهين
يسرا وإلهام شاهين

أطعمة تساعدك على التخلص من سيلان الأنف أثناء نزلات البرد.. وأخرى تجنبها تماما

أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد.. وأخرى لا
أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد.. وأخرى لا
أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد.. وأخرى لا

لهذه الأسباب يجب إخبار طبيب أسنانك إذا كنت مصابًا بأمراض القلب .. دراسة تكشف العلاقة

لماذا يجب أن تخبر طبيب أسنانك بإصابتك بأمراض القلب؟
لماذا يجب أن تخبر طبيب أسنانك بإصابتك بأمراض القلب؟
لماذا يجب أن تخبر طبيب أسنانك بإصابتك بأمراض القلب؟

فيديو

محمد رشاد

محمد رشاد يطرح أغنيته "أنا موعود"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

المزيد