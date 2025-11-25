رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد افتتاح عيادات ومصنع ملابس الرابية للكنائس المعمدانية المحافظة بمنطقة الشروق

شهد الفاضل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، حفل افتتاح عيادات الرابية الطبية ومصنع الملابس والتعويضات التابع للكنائس المعمدانية المحافظة بمنطقة الشروق، في خطوة تعكس الدور المجتمعي المتنامي للكنائس في خدمة أبناء المناطق المحيطة، وتقديم نموذج للمحبة الفاعلة تجاه الفئات الأكثر احتياجًا، وذلك بحضور الدكتور القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية، والدكتور القس إسطفانوس زكي، أمين عام الطائفة ورئيس مجلس المؤسسات التعليمية بسنودس النيل الإنجيلي، والدكتور القس إسحق مرزوق، رئيس الكنائس المعمدانية المحافظة، إلى جانب عدد من أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية وعدد من رموز المجتمع والشخصيات العامة والقيادات الدينية والتنفيذية.

ورحب الدكتور القس إسحق مرزوق بالدكتور القس أندريه زكي والقيادات الحاضرة، معبرًا عن تقديره لدور رئيس الطائفة الإنجيلية في دعم المجتمع المحلي، كما تم تكريم الدكتور القس أندريه زكي من قبل الدكتور القس إسحق مرزوق، تقديرًا لدوره المتميز في خدمة المجتمع ودعمه المتواصل للمبادرات الطبية والإنتاجية التي تقدمها الكنائس الإنجيلية، معبرًا عن الامتنان للجهود الكبيرة التي يبذلها في تعزيز رسالة المحبة والخدمة الحقيقية تجاه أبناء المنطقة.

خدمة المجتمع

وفي كلمته خلال الاحتفال، شدد الدكتور القس أندريه زكي على أن "أهمية أن نعلم ونتذكر أن تراث الكنائس الإنجيلية مرتبط ارتباطًا وثيقًا بخدمة المجتمع وله الأساس اللاهوتي، وما يحدث اليوم هو تجسيد لهذا التراث الأصيل"، مؤكدًا أن الكنيسة ستظل ركيزة أساسية في خدمة الإنسان، »، وأن المشروعات الطبية والتعليمية والإنتاجية التي تُقدَّم اليوم تأتي تعبيرًا واضحًا عن التزام الكنيسة بخدمة الإنسان، وتوفير خدمات علاجية وتعليمية تلبّي احتياجات المواطنين وتُسهم في تحسين جودة حياتهم.

وقام الدكتور القس أندريه زكي والقيادات الحاضرة بجولة داخل عيادات الرابية الطبية ثم مصنع الملابس والتعويضات للتعرف على الخدمات الطبية والإنتاجية المقدمة وخطوط التشغيل، وقدّم خلال الجولة الأستاذ الدكتور سيد زكي، المشرف العام على العيادات، كلمة أوضح فيها طبيعة عمل العيادات والخدمات التي تقدمها العيادات والمعامل والأطباء والتمريض، وسط إشادة واسعة من الحضور بجهود الكنائس المعمدانية المحافظة في توفير خدمات نوعية تسهم في رفع مستوى الدعم الاجتماعي لأبناء المنطقة.

وشهد الاحتفال حضور عدد من الشخصيات العامة والبرلمانيين، حيث عبّر الجميع عن تقديرهم لمستوى الخدمات المقدمة ودور الكنائس في دعم المجتمع المحلي، من بينهم الأستاذ الدكتور بدر نبيه، نائب رئيس جامعة بني سويف وعضو اللجنة العلمية الدائمة لترقيات الأساتذة والأساتذة المساعدين في تخصص المحاسبة والمراجعة، والنائبة هبة غالي، عضو مجلس النواب ، والنائبة ساندي قسطور، عضو مجلس النواب، والنائبة الدكتورة هدير رائف، عضو مجلس النواب، والدكتور عماد جاد، المستشار بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام والمفكر المعروف، والأستاذة فاطمة ناعوت، الكاتبة الصحفية والشاعرة الكبيرة، والمهندس إسحق أنور، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات برايم للتطوير العقاري والمقاولات.