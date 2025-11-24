اجتماع مجمع كهنة ولقاء للخدام بكنائس عزبة النخل والمرج

عقد مجمع كهنة كنائس عزبة النخل والمرج، أمس، اجتماعهم الدوري في كنيسة السيدة العذراء والقديس يوسف النجار بمنطقة عزبة النخل، بحضور نيافة الأنبا سيداروس الأسقف العام للكنائس.

الكاهن المؤثر

استضاف اللقاء نيافة الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة، حيث صلى صاحبا النيافة القداس الإلهي، أعقبته كلمة ألقاها نيافة الأنبا رافائيل بعنوان "كيف يكون الكاهن مؤثرًا"، ثم ناقش نيافة الأنبا سيداروس مع مجمع الآباء بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة، واختتم اللقاء بتوزيع الهدايا.

والتقى نيافة الأنبا رافائيل بخدام وخادمات كنائس قطاع عزبة النخل والمرج بالكنيسة ذاتها وألقى كلمة بعنوان "الالتزام في الخدمة".