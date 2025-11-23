مطران الكنيسة اللاتينية بمصر يقود مسيرة يوبيلية مقدسة إلى سيناء تحت شعار "حجاج الرجاء 2025"

قاد المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، مسيرة حج مقدسة يوبيلية إلى الأماكن المقدسة في سيناء، في حدث يعبّر عن فرح النيابة الرسولية بمصر باليوبيل.

مسيرة حج مقدسة

وشملت المسيرة زيارة بازيليك العذراء سيدة السلام، بشرم الشيخ، دير سانت كاترين،وبجبل سيناء، ودير الراهبات بوادي فيران، تحت إرشاد الأب المطران

أشرف على التحضيرات والتنفيذ لجنتا اليوبيل والشباب بالمطرانية، بقيادة المونسينيور أنطوان توفيق، نائب مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، والأخت كيارا لطيف، بمشاركة أعضاء اللجنتين.

شارك في هذه المسيرة الروحية 114 فردًا، من مختلف الرعايا، والجنسيات (القاهرة، الإسكندرية، بورسعيد، وأسيوط)، بجانب مشاركة الأباء الكهنة، والرهبان والراهبات.

تضمن الحج صلاة القداس الإلهي اليوبيلي، ببازيليك سيدة السلام، بمشاركة الرعية اللاتينية، والرعية القبطية، بقيادة الأب يوحنا صديق، راعي البازيليك، حيث أشاد الجميع بحسن الاستقبال، وروح الأخوّة التي قدمها خلال التحضير والصلوات.

وتم توجيه جزيل الشكر والتقدير والامتنان إلى جميع القائمين على هذه المسيرة اليوبيلية، كما لم يغب عن الشكر القائمون على دير سانت كاترين، ودير الراهبات من الكنيسة اليونانية الأرثوذكسية، لحسن الاستقبال، وكذلك، رجال الأمن، والجيش على حرصهم، واهتمامهم خلال الرحلة.

وأكد المشاركون في المسيرة شكرهم لله على جمعهم في هذه الرحلة الروحية، سائلين شفاعة أمهم العذراء مريم، لقيادة مسيرة حياة، ورسالة الكنيسة، وشعبها، لتعزيز الإيمان، ونمو الرجاء، والسعي لتحقيق وصية المحبة في العائلة، والكنيسة، والمجتمع.