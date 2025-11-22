الأنبا أباكير يشارك احتفال الكنيسة القبطية بمرور 17 قرناً على مجمع نيقية

شارك الأنبا أباكير، أسقف الدول الإسكندنافية، في احتفال الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمرور 17 قرناً على انعقاد مجمع نيقية المسكوني، برئاسة صاحب القداسة والغبطة البابا تواضروس الثاني، وبمشاركة الأحبار الأجلاء وأعضاء المجمع المقدس.

في مستهل الاحتفال، شارك نيافة الأنبا أباكير نيابة عن الأساقفة في استخراج رفات القديس البابا أثناسيوس الرسولي، البابا العشرون للإسكندرية، بيد قداسة البابا، قبل التوجه إلى صحن الكاتدرائية المرقسية لأداء صلاة العشية الاحتفالية.

أسباب انعقاد مجمع نيقية

وخلال الصلاة، شارك قداسة البابا وأعضاء المجمع المقدس في تطيب رفات حامي الإيمان، البابا أثناسيوس الرسولي، ضمن الطقوس التقليدية التي تبرز مكانة القديسين في تاريخ الكنيسة.

وعقب انتهاء الصلوات الطقسية، ألقى نيافة الأنبا أبَاكير كلمة باللغة السويدية تناول فيها أسباب انعقاد مجمع نيقية عام 325م، وذلك ضمن سلسلة كلمات ألقيت من 10 آباء مطارنة وأساقفة بلغات مختلفة، لتعكس الطابع العالمي والكنسي للحدث.

ويأتي الاحتفال بمثابة تأكيد على استمرارية الكنيسة القبطية في الحفاظ على تراثها التاريخي والروحي، ونقل رسائل الإيمان والتقوى إلى جميع الأجيال.