200 ألف زائر يوميا.. إقبال غير مسبوق على مجسم المتحف المصري الكبير في لندن
أذكار المساء الثابتة عن النبي.. تمنحك السكينة وتحفظك من كل مكروه
خطوات الحصول على عداد كهرباء كودي إلكترونيًا بدون زحام
لإستكمال محور 3 يوليو.. تحويلات مرورية بالقاهرة
عودة سوريا إلى نظام "سويفت" بعد 14 عاما من الانقطاع
عن 97 عاما.. وفاة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية في حرب أكتوبر73
وزير الخارجية : مصر ستتخذ كل ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها المائي
أخبار التوك شو| الجيش السوداني يحقق تقدماً في كردفان.. أسعار الذهب اليوم
كارثة إنسانية في دارفور.. الأمم المتحدة تدعو لحماية النازحين وإدخال الغذاء
السيدة انتصار السيسي برفقة قرينة رئيس كوريا الجنوبية بالمتحف الكبير |صور
أخبار التكنولوجيا | جوجل تعلن عن ميزة لمشاركة الملفات بين أندرويد وآيفون.. بيربلكستي تطلق متصفح Comet على أجهزة المحمول
فصل الكهرباء عن هذه المناطق والقرى بكفر الشيخ.. اعرف الأماكن والمواعيد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

موعد صوم الميلاد المجيد 2025 في الكنيسة الأرثوذكسية

موعد صوم الميلاد المجيد 2025 في الكنيسة الأرثوذكسية
موعد صوم الميلاد المجيد 2025 في الكنيسة الأرثوذكسية
عبد الفتاح تركي

موعد صوم الميلاد المجيد 2025 .. يبحث كثير من المصريين المسيحيين عن موعد بدء صوم الميلاد 2025، الذي يُعد من أبرز الأصوام في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إلى جانب صوم القيامة.

ما هو صوم الميلاد المجيد

صوم الميلاد بالنسبة للمسيحيين هو وقت مميز للتوبة والتجدد الروحي، والتقرب إلى الله، من خلال ممارسة الصلوات، والامتناع عن الأطعمة الحيوانية استعدادًا لعيد الميلاد المجيد.

واقرأ أيضًا:

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

موعد صوم الميلاد المجيد

يبدأ موعد صوم عيد الميلاد المجيد لعام 2025 في الكنيسة الأرثوذكسية يوم 25 نوفمبر، ويتكرر موعد الصوم سنويًا بنفس التوقيت، حيث تتبع الكنيسة تقويمًا ثابتًا في تحديد زمن صوم الميلاد المجيد.

تتوزع مدة الصوم إلى 40 يومًا تمثل الفترة التي صامها النبي موسى قبل استلامه لوحي الشريعة، ويُضاف إليها 3 أيام إحياءً لذكرى معجزة نقل جبل المقطم، في عهد البابا إبرام بن زرعة، وهي المعجزة المرتبطة بالقديس سمعان الخراز، وبذلك يتبقى 5 أيام فقط عن بدء صوم المصريين المسيحيين.

أهمية صوم الميلاد بنسبة للمصريين المسيحيين

تؤكد الكنيسة على أهمية صوم الميلاد كفترة للتقرب من الله، وممارسة الصلوات، والامتناع عن الأطعمة الحيوانية، استعدادًا للعيد الذي يُعد من أهم الأعياد القبطية خلال السنة.

الكنيسة الكاثوليكية

وتنقسم أصوام الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إلى أصوام من الدرجة الأولى وأصوام من الدرجة الثانية، حيث تسمح الكنيسة في بعض الأصوام بأكل السمك، وذلك للتخفيف على المؤمنين نظرًا لطول فترة الصيام وحاجة البعض إلى البروتين الحيواني.

ما قصة صوم الميلاد المجيد 2025؟

يذكر أن البابا خرستوذولوس البطريرك الـ66 للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قد رتب صوم الميلاد ليكون من عيد مارمينا يوم 15 من شهر هاتور إلى سبعة وعشرين يوما من كيهك أصبح الصيام ستة أسابيع (6 أسابيع × 7 أيام =42 يوما) بالإضافة إلى يوم البرامون فتصبح المدة 43 يوما، بحسب الموقع الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

راهبات الكنيسة الأرثوذكسية

استعدادات الكنيسة للبدء صوم الميلاد 2025

يأتي موعد بدء صوم الميلاد 2025 ضمن استعدادات روحيّة تمتد على مدار الأسابيع، حيث تتهيأ الكنيسة والمؤمنون لصوم التوبة والتطهير، تمهيدًا لاستقبال ميلاد السيد المسيح.

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

