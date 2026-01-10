برغم التقلبات الجوية.. ميناء دمياط يستقبل 4 سفن



أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه انه برغم التقلبات الجويه إلا أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 4 سفن .. بينما غادر عدد 7 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 20 سفينة .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 10624 طن تشمل : 307 طن أسمنت معبأ و 3487 طن كلينكر و 789 طن يوريا و 6041 طن بضائع متنوعة .

كما أشار البيان إلى أنه قد بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 32772 طن تشمل : 210 طن حديد و 6932 طن خردة و 24676 طن ذرة و 954 طن بضائع متنوعة .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 64 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 110 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2778 حاوية مكافئة .

واوضح البيان إلى أنه قد وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 82743 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 51216 طنًا .

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3815 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و القليوبية و كفر الشيخ ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 2592 حركة .

وخلال رحلاتها المنتظمة لميناء دمياط غادرت السفينة ( OLYMPOS SEAWAYS ) التابعة للخط الملاحي ( RORO ) الرابط بين مينائى دمياط و تريستا الإيطالي بعد ان قامت بتداول 2650 طن تشمل خضروات و فواكه و مفاتيح ليد سيارات و موصلات كهربائية و قطاعات حديد و أقمشة و منسوجات و ملابس و ضفائر سيارات منها بضائع تصدير متجهة إلي ايطاليا - هولندا – المانيا - انجلترا – التشيك – اسبانيا – بولندا - سلوفيكيا - فرنسا - سلوفينيا .