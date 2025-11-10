قال لورنس ويلكرسون العقيد المتقاعد في الجيش الأمريكي إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي سيتم التخلص منه قبل عيد الميلاد إذا لم يهرب إلى إحدى فيلاته المنتشرة حول العالم.

وقال ويلكرسون "أنا فقط أنتظر أن يفقد زيلينسكي حماية النازيين الذين يحيطون به، والأوليغارشيين الذين يحيطون به، إما أن يهرب بسيارته 'البوجاتي' إلى أحد قصوره المنتشرة حول العالم، أو سيتم قتله. أتوقع أن يحدث أحد هذه الأمور قبل عيد الميلاد".، و ذلك في مقابلة مع وكالة "نوفوستي".

وأضاف: "من يحمونه مجموعة الجريمة الاقتصادية والمالية التي أطلقت عليها للتو الأوليغارشيين لعدم وجود مصطلح أفضل، ومتطرفو اليمين من محيطه الذين رفضوا حتى الآن الذهاب إلى الخطوط الأمامية ولن يقاتلوا"، معربا عن شكوكه في أن زيلينسكي سيتمكن من الصمود لفترة طويلة.