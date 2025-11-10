قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية: نتابع الأوضاع في مالي وننسيق مع السلطات لضمان سلامة المصريين
إيران على حافة العطش.. سدود مشهد تجف والعاصمة في انتظار المطر
ربوا عيالكو|مدرسة توجه رسالة للأهالي بعد ارتفاع حالات العنف والانفلات بين الطلاب
بعد قليل.. انطلاق المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب في 14 محافظة
وزير الخارجية يؤكد ضرورة توفير أقصي درجات الحماية للمصريين المقيمين في مالي
عايز المرتب يكفي ويزيد؟.. عليك بهذا العمل
انطلاق المرحلة الأولى من انتخابات النواب اليوم.. وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة خرق الصمت
أخبار التوك شو| أبو العينين: العلاقات المصرية الصينية تعيش عصرها الذهبي.. وأحمد عز: كامل الوزير أهم وزير صناعة في مصر منذ 40 عاما
أسعار الذهب محليا وعالميا اليوم الإثنين 10-11-2025
اتحاد أمهات مصر: المشاركة في انتخابات مجلس النواب 2025 واجب وطني
البابا تواضروس يضع حجر أساس مستشفى.. وبفتتح مدرسة في 6 أكتوبر
قذف محصنات.. هبة يسري تدافع عن دينا الشربيني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية يؤكد ضرورة توفير أقصي درجات الحماية للمصريين المقيمين في مالي

وزير الخارجية و نظيره المالي
وزير الخارجية و نظيره المالي
فرناس حفظي

أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، مساء يوم الأحد ٩ نوفمبر ٢٠٢٥ اتصالاً هاتفياً مع عبد الله ديوب، وزير خارجية جمهورية مالي، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وجهود مكافحة الإرهاب في المنطقة.

أعرب الوزير عبد العاطي خلال الاتصال عن تقدير مصر للعلاقات التاريخية التي تجمعها بمالي، مؤكداً حرص القاهرة على البناء على الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات الثنائية خلال السنوات الأخيرة، بما يسهم في الارتقاء بها إلى آفاق أرحب.

وقد اطّلع الوزير المالي الوزير عبد العاطي على مستجدات الأوضاع الأمنية في مالي والجهود التي تبذلها الحكومة المالية لمواجهة الإرهاب والتطرف واستعادة الأمن والاستقرار في البلاد.

 من جانبه، شدد الوزير عبد العاطي علي ضرورة العمل علي توفير أقصي درجات الحماية والتأمين للمواطنين المصريين المقيمين في مالي، مؤكداً متابعة مصر المستمرة للأوضاع هناك والتنسيق الدائم مع السلطات المالية لضمان سلامتهم، وطالب الوزير عبد العاطى من نظيره المالى ببذل أقصى الجهود للعمل على اطلاق سراح المصريين الثلاثة المختطفين.

 ومن جانبه، اكد وزير الخارجية المالى انه جارى المتابعة عن كثب مع الوزارات والأجهزة المعنية فى مالى لاستجلاء الأمر والعمل على سرعة الإفراج عن المختطفين.

واختتم الوزيران الاتصال بالتأكيد على مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في مختلف المجالات، بما يدعم الأمن والاستقرار والتنمية في مالي والقارة الإفريقية.

وقد أكد الوزير المالي حرص بلاده البالغ علي العلاقات الأخوية مع مصر، مثمنا الحرص المصري علي أمن واستقرار بلاده، منوها الي حرصهم علي العمل علي توفير الأمن والحماية للمواطنين المصريين المتواجدين في مالي.

وزير الخارجية مالي العلاقات الثنائية مكافحة الإرهاب الأمن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنان اسماعيل الليثي

مصدر طبي.. الفنان اسماعيل الليثي حالته حرجة وغير مستقرة لليوم الثالث

تجاهل زيزو مصافحة هشام نصر

لماذا تجاهل زيزو مصافحة هشام نصر نائب رئيس الزمالك؟.. إليك التفاصيل

زيزو

لقطة ليست جيدة.. حمادة عبد اللطيف يهاجم زيزو بعد عدم مصافحة نائب رئيس الزمالك

شوبير

من غير هاردلك.. شوبير يوجه رسالة لعمرو أديب

بيزيرا

رضا عبد العال: بيزيرا خد علقة موت من لاعبي الأهلي

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

أسعار الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم

شيكابالا

شيكابالا ينتقد لاعبي الزمالك بعد خسارة السوبر المصري: الفريق معمول غلط

ياسر جلال

والدي حكى لي.. ياسر جلال يوضح حقيقة تصريحاته في مهرجان وهران بالجزائر

بالصور

كاديلاك تودع 2 من أفضل سيارات العلامة على الإطلاق

كاديلاك
كاديلاك
كاديلاك

ريهام حجاج تخطف الأنظار في حفل الجراند بول بقصر عابدين

ريهام حجاج
ريهام حجاج
ريهام حجاج

فيديو

السبب الحقيقي في وفاة عروس ليلة زفافها

متلازمة القلب السعيد.. جمال شعبان يوضح سبب وفاة عروس ليلة زفافها

رسالة مي عمر لآن الرفاعي

"انتي الضهر اللي بيرجعله مهما حصل".. مي عمر تساند ٱن الرفاعي

وفاة عروس

وفاة عروس بعد ساعات من زفافها تهز السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

المزيد