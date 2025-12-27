قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تايلاند وكمبوديا يوقعان اتفاقا لوقف إطلاق النار
موعد مباراة منتخب مصر القادمة أمام أنجولا في كأس أمم أفريقيا 2025
أيتن عامر ترد على منتقدي تعدد الزوجات : حق شرعي للرجل
ما هو دعاء اليوم السابع من رجب؟.. 6 كلمات تجبرك جبرا يتعجب له الخلق
النوم والمكيف والعادي.. مواعيد قطارات أسوان اليوم السبت 27-12-2025
مواعيد مباريات اليوم السبت 27-12-2025 والقنوات الناقلة
كارثة على الريق | أطعمة ومشروبات يراها الناس مفيدة وتؤذي المعدة .. القهوة وعصير الليمون والحلويات الأبرز
إصابة 4 أشخاص في إطلاق نار شمال غرب العاصمة الأمريكية
الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا عن طقس الساعات المقبلة
حزن وحسرة.. لحظة خروج مدرب جنوب إفريقيا من الاستاد بعد الهزيمة من مصر|فيديو
قصف روسي متواصل لـ كييف .. وإجراء عاجل من الجيش البولندي
لأعمال الصيانة.. فصل الكهرباء عن عدة مناطق في بيلا بكفر الشيخ
أخبار العالم

تايلاند وكمبوديا يوقعان اتفاقا لوقف إطلاق النار

تايلاند وكمبوديا
تايلاند وكمبوديا
محمود نوفل


أفادت وكالة الأنباء رويترز نقلا عن بيان لوزارة الدفاع الكمبودية بأن كلا من تايلاند وكمبوديا وقعتا اتفاقا لوقف إطلاق النار.

وفي وقت لاحق ؛ أعرب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، خلال اتصال هاتفي مع رئيس وزراء كمبوديا هون مانيت، عن قلقه البالغ إزاء استمرار العنف على الحدود بين كمبوديا وتايلاند، مؤكدًا استعداد الولايات المتحدة لتيسير الحوار بين بنوم بنه وبانكوك لضمان السلام والاستقرار في المنطقة.

وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية  ؛ فقد شدد الوزير روبيو  على حرص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إحلال السلام، مؤكّدًا ضرورة الالتزام الكامل باتفاقيات كوالالمبور للسلام، وبيّن استعداد الولايات المتحدة لتقديم الدعم في المفاوضات بين البلدين.

ويأتي ذلك في وقت لا تزال فيه الاشتباكات مستمرة منذ 7 ديسمبر الجاري، حيث استخدمت الأطراف معدات ثقيلة ومدفعية وطائرات، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى من المدنيين والعسكريين على جانبي الحدود.

فيما أفادت القوات التايلاندية بمقتل 22 عسكريًا وإصابة أكثر من 120 آخرين.

بينما أعلن الجانب الكمبودي مقتل 30 مدنيًا وإصابة 87 آخرين، كما اضطر أكثر من 400 ألف شخص لترك منازلهم في المناطق الحدودية.

وكانت المفاوضات السابقة بين كمبوديا وتايلاند خلال اجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في ماليزيا قد فشلت في التوصل لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار، ما أدى إلى استئناف القتال في 24 يوليو الماضي، مع توقف مؤقت للعمليات في أغسطس، ثم تجدد الاشتباكات في ديسمبر الجاري نتيجة تبادل الاتهامات بخرق الهدنة.

وويرجع النزاع الحدودي بين كمبوديا وتايلاند إلى قضايا إقليمية متبقية منذ الحقبة الاستعمارية الفرنسية في الهند، حيث لم تغطِ لجنة الترسيم الفرنسية بعض المناطق النائية، ما جعلها مصدرًا للصراعات بعد استقلال كمبوديا عام 1953.

تايلاند كمبوديا إتفاق وقف إطلاق النار وزير الخارجية الأمريكي ماليزيا فرنسا

