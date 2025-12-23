قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي يتفقد مشروعات حياة كريمة بالجيزة
العمل تحدد ضوابط ومواعيد الوفاء بحقوق العمال عند حل أو تصفية المنشآت
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر
البابا تواضروس يلتقي مديري المعاهد الكنسية بأكاديمية مارمرقس | صور
العملات الرقمية تتراجع بعد انتعاش قصير.. و"بيتكوين" تهبط دون 88 ألف دولار
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء.. فيديو
فحوصات طبية تحدد موقف ثنائي منتخب مصر من مواجهة جنوب أفريقيا
طرق غامضة وأجسام متوهجة في المدار.. شهادات مرعبة لرواد فضاء | إيه الحكاية ؟
محافظ القاهرة: تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المتأثرة بحريق مخزن خشب بالمرج
إجرام الاحتلال.. اعتقال العشرات بالضفة وهجمات مستوطنين وإطلاق نار بغزة
أحمد عبد الحميد يعلن عن موعد تشييع جنازة والده
الذهب يسجل مستوى قياسيا مدعوما بتصاعد التوترات الجيوسياسية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الصين تعلن إصابة أحد مواطنيها في اشتباك بين تايلاند وكمبوديا

الصين
الصين
محمود نوفل

 
أعلنت وزارة الخارجية الصينية إصابة أحد مواطنيها في اشتباك بين تايلند وكمبوديا داعية  على ضمان سلامة رعاياها وشركاتها.

وفي وقت لاحق ؛  كشفت الحكومة الكمبودية ، عن سقوط 19 مدنيًا وإصابة 79 آخرين منذ السابع من ديسمبر الجاري، نتيجة العمليات العسكرية التايلاندية التي استخدمت فيها طائرات "إف-16" ومدفعية وصواريخ، مع اتهامات باستهداف مواقع مدنية وسيادية.



فيما أفادت وزارة الداخلية الكمبودية بأن عدد النازحين قسريًا وصل إلى 518,651 شخصًا، بينهم أكثر من 435 ألف امرأة وطفل، يعيشون ظروفًا إنسانية صعبة بعد ترك منازلهم ومدارسهم.


ووثقت السلطات دمار 76 منزلًا و5 مدارس ومراكز صحية وأسواق، إضافة إلى استهداف دور العبادة والمعابد البوذية والمواقع الأثرية. كما شمل الدمار جسورًا خرسانية وفولاذية، مكاتب جمركية، مراكز زراعية، فنادق ومستودعات اقتصادية.


في سياق موازٍ، أكدت الحكومة الكمبودية حرصها على التوصل لحل سلمي ودعم جهود الوساطة الدولية بقيادة المبعوث الصيني، مع الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار وفق القانون الدولي لضمان استقرار المنطقة وعلاقات حسن الجوار مع تايلاند.


وأشادت وزارة الداخلية بـ"الوحدة القوية" للشعب الكمبودي خلف القيادة الوطنية، معتبرة أن هذا يدعم القوات المسلحة الملكية وقوات حماية الحدود في الدفاع عن وحدة الأراضي الوطنية والسيطرة على الجبهات كافة.

كمبوديا تايلاند الصين الخارجية الصينية الداخلية الكمبودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

عيار 21 بـ 6000 جنيه.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 23-12-2025

محمد صلاح

لحظة درامية مثيرة.. ماذا قالت الصحافة الإنجليزية عن هدف صلاح أمام زيمبابوي؟

أمم أفريقيا

الذكاء الاصطناعي يتوقع بطل كأس أمم إفريقيا 2025.. من هو؟

كريم محمود عبد العزيز

انتهاء الثقة.. كريم محمود عبد العزيز يكشف أبرز أسباب الطلاق

الذهب

ارتفاع كبير في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 23-12-2025

صلاح وهالاند

بعد الفوز على زيمبابوي.. تعليقات تشجيعية من هالاند لـ صلاح ومرموش

تكافل وكرامة

يصل لـ 4 آلاف جنيه.. بشرى لأصحاب معاش تكافل وكرامة

موعد صرف معاشات يناير 2026 وزيادة الحدين الأدنى والأقصى بالتفصيل

موعد صرف معاشات يناير 2026 وزيادة الحدين الأدنى والأقصى بالتفصيل

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

مصادرة 4 أطنان أعلاف حيوانية مجهولة المصدر ودون بيانات في حملة بالغربية

صورة أرشيفية

ضبط مصنع مخللات غير مرخص في حملة تموينية مكبرة بزفتي

صورة أرشيفية

إزالة 31 حالة تعد على الاراضي الزراعية بالغربية

بالصور

عادة بتعملها ست البيت يوميًا.. بتحرق صحتها وصحة أسرتها ببطء وتحذير طبي عاجل

عادة بتعملها ست البيت يوميًا.. بتحرق صحتها وصحة أسرتها ببطء وتحذير طبي عاجل
عادة بتعملها ست البيت يوميًا.. بتحرق صحتها وصحة أسرتها ببطء وتحذير طبي عاجل
عادة بتعملها ست البيت يوميًا.. بتحرق صحتها وصحة أسرتها ببطء وتحذير طبي عاجل

اشتري وخزني.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء
أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء
أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

شريحة اللحم المثالية على طريقة الشيفات.. خطوات ذكية لطهي الستيك بدون أخطاء

شريحة اللحم المثالية على طريقة الشيفات.. خطوات ذكية لطهي الستيك بدون أخطاء
شريحة اللحم المثالية على طريقة الشيفات.. خطوات ذكية لطهي الستيك بدون أخطاء
شريحة اللحم المثالية على طريقة الشيفات.. خطوات ذكية لطهي الستيك بدون أخطاء

الفراولة كنز للمعان بشرتك.. تعرف على أهم الفوائد وطريقة الاستخدام

الفراولة كنز للمعان بشرتك
الفراولة كنز للمعان بشرتك
الفراولة كنز للمعان بشرتك

فيديو

صورة أرشيفية

في سماء أمريكا.. طيار يفجّر جدلًا واسعًا بعد ادعائه مواجهة كائنات فضائية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

د. محمد غسكر

د.محمد عسكر يكتب.. السوشيال ميديا.. وأبواق لا تعرف الصمت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: سيد التيجان

المزيد