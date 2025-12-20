مقاتلات تايلاندية تقصف كازينو في كمبوديا

أفادت صحيفة "بانكوك بوست" بأن مقاتلات تايلاندية وجهت ضربة، اليوم السبت، استهدفت كازينو في محافظة بورسات بكمبوديا بذريعة استخدامه من عناصر الجيش الكمبودي.





مهمة ال 20 دقيقة

و أكد سلاح الجو الملكي التايلاندي أن طائرتين مقاتلتين أقلعتا من قاعدة في ترات، وألقتا 6 قنابل على الهدف المحدد في مهمة استغرقت نحو 20 دقيقة.

وقد نجحت الضربة، وفق التقديرات العسكرية، في تدمير "معقل كمبودي" في منطقة ثمور دا، التابعة لمقاطعة فيال فينغ.

وجاء القصف في إطار عملية عسكرية تحمل اسم "ترات تنتصر على الخصوم"، التي انطلقت منذ 12 يوما على طول الشريط الحدودي المتنازع عليه في المقاطعة الساحلية الشرقية لتايلاند.

وأوضح مسؤولون عسكريون أن العملية جاءت بناء على معلومات استخباراتية من فرقة عمل البحرية في ترات، أشارت إلى تحركات لعناصر الجيش الكمبودي ونقل أسلحة ثقيلة إلى مناطق قريبة من الحدود.

واعتبرت تايلاند أن مجمعات الكازينو في المنطقة تُستخدم لحشد القوات، ما شكّل تهديدا مباشرا لأمنها واستدعى تدخلا جويا.

ونقلت وسيلة إعلام كمبودية أن الضربة التايلاندية أصابت مبان تجارية خاصة ومدرسة ابتدائية في ثمور دا، لكنها لم تقدّم تفاصيل عن الأضرار أو الخسائر البشرية.

و تستمر الاشتباكات في المنطقة، على الرغم من انتهاء الغارة الجوية، حيث أُبلغ عن إطلاق قذائف الهاون من جهة ثمور دا.

وشدّدت القوات التايلاندية على أن منشآت كمبودية "تعدّت على الحدود"، ما استدعى الرد العسكري، مشيرة إلى أن المراقبة ستتواصل لرصد أي تحركات جديدة قد تستدعي تدخلا إضافيا.