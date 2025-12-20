رئيس الوزراء اللبناني: إنجاز وشيك للمرحلة الأولى من خطة حصر السلاح جنوب الليطاني

أعلن رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، أن المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح في منطقة جنوب نهر الليطاني باتت على بعد أيام من الانتهاء، مؤكدًا أن الدولة أصبحت جاهزة للانتقال إلى المرحلة الثانية شمال النهر، وذلك استنادًا إلى الخطة الموضوعة من قبل الجيش اللبناني.

وفي السياق ذاته، أفادت قناة «كان» العبرية أن الجيش اللبناني يرفض الدخول إلى منازل المدنيين في جنوب البلاد أو مصادرة سلاح حزب الله دون الحصول على إذن قضائي أو موافقة أصحاب المنازل، رغم ما وصفته القناة بضغوط إسرائيلية–أمريكية تمارس داخل لجنة تنفيذ التفاهمات.

وأضافت القناة أن المباحثات لا تزال مستمرة في مقر قوات «اليونيفيل» في الناقورة، من دون تحقيق أي اختراق ملموس حتى الآن، في ظل تمسك الجانب اللبناني بالقوانين الداخلية ورفضه أي خطوات قد تؤدي إلى توترات ميدانية أو مساس بالاستقرار المحلي.