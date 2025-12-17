غارة إسرائيلية تستهدف محيط بلدة كفركلا جنوب لبنان

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي غارة بطائرة مسيرة استهدفت محيط بلدة كفركلا جنوب لبنان.

وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون في وقت لاحق ؛ قد أكد على مسؤولية الاغتراب في إعادة النهوض بالبلاد مشددا على ان ايمان اللبنانيين ببلدهم يكبر في ظل ما يمثله الاغتراب على كافة الأصعدة.

وقال عون في تصريحات له : نعمل من خلال التفاوض على تثبيت الامن والاستقرار جنوب لبنان حيث تستمر الاعتداءات الإسرائيلية وهذا التفاوض لا يعني استسلاما

وأضاف : نحن نعتمد على المواقف التي يتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واهتمامه بموضوع السلام ونعمل ما علينا في هذا الاتجاه.

وتابع : نشدد على ضرورة نقل الصورة الحقيقية عن لبنان في الخارج لأنه وللأسف فان البعض من اللبنانيين ينقلون الصورة السيئة

وزاد الرئيس اللبناني : لبنان يعاد بناؤه ويعود للانتعاش من جديد ولا يمكن له ان يذهب للحرب

وإستطرد عون: انا كرئيس للجمهورية سأسلك أي طريق يقودني الى مصلحة لبنان والمهم في ذلك ابعاد شبح الحرب وإعادة الاعمار وتثبيت الناس في ارضهم وانعاش لبنان اقتصاديا وتطوير دولته. هذا هو هدفي

وختم الرئيس عون: رد أموال المودعين هو أحد أبرز أهدافي