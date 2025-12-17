قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أمجد الشوا: المنخفض الجوي فاقم الكارثة الإنسانية وكشف هشاشة أوضاع النازحين في غزة
جهود مصرية حثيثة لتوفير المساعدات والخيام لسكان شمال غزة.. تفاصيل
وزير الخارجية يشدد على أهمية ضمان استدامة وقف إطلاق النار بغزة وتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة ترامب
إيزيس محمود: نسير على الطريق الصحيح نحو برلمان يُعبّر عن إرادة الشعب
سفارة مصر باليونان: إعادة جثامين المتوفين في غرق مركب الهجرة سيتم بأسرع وقت
ننشر نص كلمة المجلس القومي للإعاقة باحتفالية الأزهر الشريف السنوية
سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات المسائية
في اتصال هاتفي.. الرئيس السيسي ورئيس الكونغو الديمقراطية يؤكدان على تعزيز التعاون بين البلدين
مجلس الوزراء: منتجات مصنع الطلمبات الغاطسة تدخل في مشروعات حياة كريمة
وزير الخارجية لـ نظيره السلوفاكي: نطالب بالإسراع في نشر قوة الاستقرار الدولية بغزة
مسئول في البيت الأبيض: ترامب لم يتخذ حاليا أي قرار جديد بشأن تشديد العقوبات على روسيا
الرئيس السيسي يبحث مع نظيره الكونغولي هاتفيًا دعم مسار تسوية النزاع في شرق الكونغو
أخبار البلد

جامعة العاصمة تعلن انطلاق المشاركة في المشروع الوطني للقراءة

المشروع الوطني للقراءة
المشروع الوطني للقراءة
حسام الفقي

 أعلنت جامعة العاصمة عن بدء مشاركتها الفاعلة في المشروع الوطني للقراءة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات الرامية إلى تعزيز ثقافة القراءة بين طلاب الجامعات المصرية، تحت رعاية  الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة العاصمة،الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأكد الدكتور حسام عبد العزيز، المنسق العام للمشروع بجامعة العاصمة، أن المجلس الأعلى للجامعات شدد على إدراج أنشطة المشروع ضمن خطة الأنشطة الطلابية، مع ضرورة تسجيل أكبر عدد من الطلاب من مختلف الكليات على المواقع الرسمي للمشروع.  

وأوضح أن الطالب الراغب في الاشتراك يجب أن يكون قد قرأ أربعة كتب على الأقل، على أن يستكمل لاحقًا قراءة 30 أو 50 أو 100 كتاب وفق الفئة التي يختارها.  

خطوات التسجيل
- الدخول على الموقع الرسمي: nationalreadingprogramme.com  
- اختيار "تسجيل الدخول" ثم "المثقف الجامعي"  
- تحديد اسم الجامعة والكلية  
- إدخال بيانات الطالب المطلوبة  

كما دعت الجامعة أعضاء هيئة التدريس والطلاب إلى متابعة منصات المشروع على وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الفكرة والمشاركة في تحقيق أهدافه:  
- فيسبوك  https://www.facebook.com/share/19YkFqvLuE/
- إنستجرام 
https://www.instagram.com/nationalreadingprogramme/ 
- تيك توك  
https://vm.tiktok.com/ZSRwXVkAF/
ويأتي هذا المشروع في إطار الجهود الوطنية لترسيخ عادة القراءة لدى الشباب، وإعداد جيل مثقف قادر على الإسهام في بناء المجتمع. 

جامعة العاصمة المشروع الوطني للقراءة رئيس جامعة العاصمة

