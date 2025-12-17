جامعة العاصمة تعلن انطلاق المشاركة في المشروع الوطني للقراءة

أعلنت جامعة العاصمة عن بدء مشاركتها الفاعلة في المشروع الوطني للقراءة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات الرامية إلى تعزيز ثقافة القراءة بين طلاب الجامعات المصرية، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة العاصمة،الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأكد الدكتور حسام عبد العزيز، المنسق العام للمشروع بجامعة العاصمة، أن المجلس الأعلى للجامعات شدد على إدراج أنشطة المشروع ضمن خطة الأنشطة الطلابية، مع ضرورة تسجيل أكبر عدد من الطلاب من مختلف الكليات على المواقع الرسمي للمشروع.

وأوضح أن الطالب الراغب في الاشتراك يجب أن يكون قد قرأ أربعة كتب على الأقل، على أن يستكمل لاحقًا قراءة 30 أو 50 أو 100 كتاب وفق الفئة التي يختارها.

خطوات التسجيل

- الدخول على الموقع الرسمي: nationalreadingprogramme.com

- اختيار "تسجيل الدخول" ثم "المثقف الجامعي"

- تحديد اسم الجامعة والكلية

- إدخال بيانات الطالب المطلوبة

كما دعت الجامعة أعضاء هيئة التدريس والطلاب إلى متابعة منصات المشروع على وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الفكرة والمشاركة في تحقيق أهدافه:

- فيسبوك https://www.facebook.com/share/19YkFqvLuE/

- إنستجرام

https://www.instagram.com/nationalreadingprogramme/

- تيك توك

https://vm.tiktok.com/ZSRwXVkAF/

ويأتي هذا المشروع في إطار الجهود الوطنية لترسيخ عادة القراءة لدى الشباب، وإعداد جيل مثقف قادر على الإسهام في بناء المجتمع.