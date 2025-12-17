قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمجد الشوا: المنخفض الجوي فاقم الكارثة الإنسانية وكشف هشاشة أوضاع النازحين في غزة
جهود مصرية حثيثة لتوفير المساعدات والخيام لسكان شمال غزة.. تفاصيل
وزير الخارجية يشدد على أهمية ضمان استدامة وقف إطلاق النار بغزة وتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة ترامب
إيزيس محمود: نسير على الطريق الصحيح نحو برلمان يُعبّر عن إرادة الشعب
سفارة مصر باليونان: إعادة جثامين المتوفين في غرق مركب الهجرة سيتم بأسرع وقت
ننشر نص كلمة المجلس القومي للإعاقة باحتفالية الأزهر الشريف السنوية
سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات المسائية
في اتصال هاتفي.. الرئيس السيسي ورئيس الكونغو الديمقراطية يؤكدان على تعزيز التعاون بين البلدين
مجلس الوزراء: منتجات مصنع الطلمبات الغاطسة تدخل في مشروعات حياة كريمة
وزير الخارجية لـ نظيره السلوفاكي: نطالب بالإسراع في نشر قوة الاستقرار الدولية بغزة
مسئول في البيت الأبيض: ترامب لم يتخذ حاليا أي قرار جديد بشأن تشديد العقوبات على روسيا
الرئيس السيسي يبحث مع نظيره الكونغولي هاتفيًا دعم مسار تسوية النزاع في شرق الكونغو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مشيدة بدورة الأزهر.. إيمان كريم: رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة واجبًا دينيًا وأخلاقيًا

احتفالية الأزهر الشريف السنوية بالأشخاص ذوي الإعاقة
احتفالية الأزهر الشريف السنوية بالأشخاص ذوي الإعاقة
الديب أبوعلي

شاركت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، صباح اليوم، في احتفالية الأزهر الشريف السنوية بالأشخاص ذوي الإعاقة، والتي أُقيمت تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وذلك بالتزامن مع اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف دعم النماذج الناجحة والمتميزة من الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف قطاعات الأزهر.

وافتُتحت الاحتفالية بتدشين معرض منتجات الأشخاص ذوي الإعاقة، بحضور فضيلة الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، حيث اطّلع الحضور على عدد من المنتجات والمشغولات اليدوية المتنوعة، والأعمال الفنية والملابس الجاهزة، إلى جانب الاستماع إلى قصص ملهمة لعدد من الأشخاص ذوي الإعاقة من مختلف الفئات العمرية.

وعقب تفقد المعرض، انطلقت فعاليات الاحتفالية بتلاوة قرآنية للطالب فارس أحمد حسن، والطالب محمود عبد الرازق من ذوي الإعاقة البصرية والسمعية، أعقبها عرض فيلم تسجيلي حول جهود الأزهر الشريف ومجمع البحوث الإسلامية في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، ثم تقديم أنشودة «هو في قلبي الرجل الأعظم» للطالب عمر السيد علي من قطاع المعاهد الأزهرية، كما تناولت الاحتفالية في عدد من أفلامها التسجيلية «مكانة ذوي الإعاقة في الإسلام»، تلاها عرض مسرحية «بطل الحكاية» بمشاركة عدد من طلاب قطاع المعاهد الأزهرية.

وفي كلمتها، تقدمت الدكتورة إيمان كريم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، وكافة قيادات الأزهر، على اهتمامهم الدائم وحرصهم الصادق على تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتهيئة بيئة داعمة وشاملة تكفل مشاركتهم الكاملة والفاعلة في مختلف مناحي الحياة.

وأكدت أن الأزهر الشريف، بوصفه صرحًا دينيًا وعلميًا عريقًا، كان ولا يزال نموذجًا مضيئًا في ترسيخ قيم العدل والمساواة والكرامة الإنسانية، وترجمة مبادئ الإسلام السمحة إلى واقع عملي يضمن صون حقوق الإنسان دون تمييز.

وشددت المشرف العام على أن رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة تُعد واجبًا دينيًا وأخلاقيًا وإنسانيًا أصيلًا، مؤكدة أن الاختلاف في القدرات لا ينتقص من قيمة الإنسان، بل يعزز من تنوع المجتمع وقوته. وأشارت إلى أن أبناء الأزهر الشريف من الأشخاص ذوي الإعاقة قدموا نماذج مشرفة في التفوق والتميز بمختلف المجالات العلمية والعملية، بما يعكس قوة الإرادة والعزيمة، ويجسد المعنى الحقيقي لتكافؤ الفرص.

وأوضحت أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يُعد الآلية الوطنية المعنية بحماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واقتراح السياسات العامة والتشريعات الداعمة، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للإعاقة، ورصد التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة والعمل على معالجتها، وذلك بالتنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وإعمالًا لأحكام دستور 2014 وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018.

كما أشارت إلى إطلاق المجلس عددًا من المبادرات الهادفة، من بينها مبادرة «تمكين الدعاة والوعاظ من استخدام لغة الإشارة»، والتي تُنفذ تحت رعاية فضيلة شيخ الأزهر الشريف، وبالتعاون مع مجمع البحوث الإسلامية والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، بهدف نشر رسالة الدين الإسلامي الوسطي داخل مجتمع الصم وضعاف السمع، وتيسير سبل التواصل معهم، وتمكينهم من فهم تعاليم الدين الإسلامي السمحة والفتاوى الدينية بصورة صحيحة، بما يسهم في تعزيز مفاهيم الدمج وتحقيق الوصول الشامل في الحياة الدينية والمجتمعية.

وعقب ختام الاحتفالية، جرى تسليم الدروع التذكارية للمتميزين، حيث قام بتسليمها كل من الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر الشريف، وممثل وزارة التضامن الاجتماعي، وتم تكريم 20 متميزًا من الأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة.

يُذكر أن الاحتفالية أُقيمت بحضور الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، والدكتور محمد عبد الدايم الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والسيد خليل محمد خليل، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، نائبًا عن وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة إلهام شاهين، الأمين العام المساعد لشؤون الواعظات بمجمع البحوث الإسلامية.

الدكتورة إيمان كريم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة احتفالية الأزهر الشريف السنوية بالأشخاص ذوي الإعاقة الأزهر الشريف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة منتجات الأشخاص ذوي الإعاقة مفتي الديار المصرية الدكتور نظير عياد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة الراحلة نيفين مندورة

بسبب حريق في شقتها.. مصرع الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية

الراحله نيفين مندور

جار الراحله نيفين مندور يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاتها في حريق شقتها بالإسكندرية

بعد وفاتها في حادث مأساوي.. ما لا تعرفه عن نيفين مندور

بعد وفاتها في حادث مأساوي.. ما لا تعرفه عن نيفين مندور

نيفين مندور

بطلة اللي بالي بالك.. وفاة الفنانة نيفين مندور

صورة بعض الضحايا

مركب الموت إلى اليونان| صديق 5 من الضحايا يكشف مأساة الهجرة غير الشرعية.. «أنا نفسي مشيت في الطريق ده وكنت واحد منهم»

الفنانة نيفين مندور

أسرة الفنانة الراحلة نيفين مندور تكشف تفاصيل أيامها الأخيرة: لا يوجد خلافات نهائيًا

الغندور

تعليق غير متوقع من خالد الغندور على إمام عاشور

الفنان مصطفى ابو سريع

بعد زواج دام 8 سنوات .. مصطفى أبو سريع يعلن انفصاله عن زوجته

ترشيحاتنا

جولات تفتيش

استمرار جولات التفتيش والمتابعة على المديريات الإقليمية والإدارات الفرعية للأوقاف

أذكار المساء

أذكار المساء كاملة.. لا تفوت أدعية النبي حصنك من كل مكروه

اللقاء الأسبوعي لملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة

الجامع الأزهر: حرمة النفس البشرية مطلقة ولا تقتصر على المسلمين

بالصور

مالقتش حد ينقذها.. اللحظات الأخيرة في حياة نيفين مندور بالشقة المحروقة

وفاة نيفين مندور
وفاة نيفين مندور
وفاة نيفين مندور

محافظ الشرقية يعاين بحر مويس ويوجه بإقامة حائط ساند للجسر بطول 30 مترا

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

رئيس لجنة يساعد مسنة للإدلاء بصوتها في انتخابات مجلس النواب بالشرقية

انتخابات
انتخابات
انتخابات

رسالة للعالم..محافظ الشرقية يدعو الشباب والمرأة للمشاركة في الإنتخابات

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

وفاة فيحاء

شقتها اتحرقت.. كيف رحلت الفنانة نيفين مندور بطلة فيلم اللي بالي بالك؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

المزيد