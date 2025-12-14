حماس تؤكد اغتيال القيادي بالحركة «رائد سعد» في غارة إسرائيلية

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية، خبرًا عاجلًا، حيث أكدت حماس اغتيال القيادي في الحركة رائد سعد في غارة إسرائيلية.



وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم، أن الجهود الأمريكية لدفع مسار إيجاد بديل لحركة حماس في قطاع غزة تصطدم بواقع ميداني معقد، إذ لا يوجد بديل فعلي يمكنه تولي الحكم ما دامت الحركة غير منزوعة السلاح، وما دامت غزة نفسها خارج إطار نزع السلاح.



وبحسب الصحيفة، فإن أي قوة دولية لن تقبل على تنفيذ مهمة من هذا النوع، وحتى لو فعلت فلن تنجح، في ظل رفض حماس تسليم سلاحها أو وضعه تحت وصاية دولية.



