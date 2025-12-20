قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أرقام قياسية للمغرب في كأس العرب
تأييد حكم الإعدام لقاتل أولاده الأربعة في قليوب
18 يناير.. أولى جلسات محاكمة قاتـ.ل زوجته "عروس المنوفية"
تشكيل الجونة أمام بيراميدز في كأس عاصمة مصر
الزمالك ثانيا بقائمة أكثر الأندية العربية في قضايا ايقاف قيد
نفسي أساعد أهلي.. بطلة تتحدى الإعاقة بالعمل فى مصنع الغزل بالفيوم
رفع المكافأة لمبلغ ضخم.. إقامة أمم إفريقيا كل 4 سنوات بفرمان الكاف
على غرار أوروبا.. كاف يقرر إقامة بطولة جديدة| تفاصيل
أبو ريدة: تغييرات شاملة على منظومة المسابقات المحلية للكرة وأولوية لإعداد المنتخبات الوطنية
ضحايا مدنيون وقصف مستمر.. غزة تواجه كارثة إنسانية متفاقمة
الشتاء يطرق الأبواب.. الأرصاد تكشف موعد البداية وأبرز ملامح الطقس خلال الأشهر المقبلة
دعاء استقبال شهر رجب.. ردد هذه الأدعية المباركة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وسائل إعلام لبنانية: هجمات بطائرات مسيرة إسرائيلية على الجنوب

جنوب لبنان
جنوب لبنان
فرناس حفظي

أفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن طائرة مسيرة إسرائيلية هاجمت اليوم ساحل منظقة رأس الناقورة في جنوب البلاد.

من جانب آخر، قال رامي فتح الله رئيس لجنة الضرائب والمالية بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال إن زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى لبنان تحمل دلالات سياسية واقتصادية مهمة، وتعكس حرص الدولة المصرية على دعم استقرار لبنان وتعزيز الشراكة العربية في توقيت إقليمي شديد الحساسية.

وأوضح فتح الله أن الزيارة تؤكد أن مصر تنظر إلى لبنان كشريك استراتيجي، ليس فقط من منظور سياسي، ولكن أيضًا من زاوية اقتصادية واستثمارية، خاصة في ظل ما يمتلكه البلدان من تاريخ طويل من العلاقات التجارية ورجال الأعمال المشتركين.

وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب تفعيل دور القطاع الخاص في البلدين، وفتح قنوات مباشرة بين مجتمع الأعمال المصري واللبناني، بما يسهم في:
   •    زيادة حجم التبادل التجاري.
   •    تشجيع الاستثمارات المشتركة.
   •    الاستفادة من الخبرات اللبنانية في الخدمات والاقتصاد المعرفي، مقابل الخبرة المصرية في الصناعة والبنية التحتية.

وأشار رئيس لجنة الضرائب والمالية إلى أن أي تعاون اقتصادي حقيقي يجب أن يصاحبه تنسيق مالي وضريبي واضح، يضمن سهولة حركة الاستثمارات، وحماية رؤوس الأموال، وخلق مناخ جاذب للشركات في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

وأكد فتح الله أن الرسالة الأهم من الزيارة هي أن مصر حاضرة بقوة في دعم استقرار المنطقة، وأن الاقتصاد أصبح أداة رئيسية في السياسة الخارجية، داعيًا إلى ترجمة هذه الزيارة إلى اتفاقات عملية ومبادرات مشتركة تعود بالنفع المباشر على شعوب البلدين.

واكد فتح الله ان العلاقات المصرية اللبنانية قادرة على أن تتحول من علاقات تاريخية إلى شراكة اقتصادية نموذجية، إذا ما تم البناء على هذه الزيارة بخطوات تنفيذية واضحة يشارك فيها القطاع الخاص بفاعلية.

وسائل إعلام لبنانية طائرة مسيرة إسرائيلية ساحل رأس الناقورة جنوب البلاد جنوب لبنان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد الفيشاوي

أحمد الفيشاوي يغيب عن جنازة والدته بسبب سفره للخارج

حنان ترك

غابت عن حفل الزفاف.. أول تعليق من حنان ترك على زواج نجلها

سمية الألفى

وفاة سمية الألفى عن عمر يناهز 72 عاما

قاتلة نجلها بالمعصرة

قـ.اتلة نجلها بالمعصرة للنيابة: عملت في ابني زى ما أهلي كانوا بيعاملوني| خاص

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 20-12-2025.. آخر تحديث

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت 20-12-2025

حسام عاشور

حالة كهربا وإغماء.. حسام عاشور يكشف كواليس أزمته الصحية

سمية الألفي

وفاة سمية الألفي.. قصة حبها مع فاروق الفيشاوي بدأت بشيكولاتة ووردة ولبان

ترشيحاتنا

مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر الشريف

الرسائل الإعلاميَّة للوافدين (هنا الأزهر...ملتقى ثقافات الشعوب) تسلِّط الضوء على ساحل العاج

رئيس جامعة الأزهر يحاضر حول" اللغة العربية وأثرها في فهم الوحي الشريف" في دورة تدريبية بوزارة الأوقاف لباحثي ماليزيا

رئيس جامعة الأزهر يحاضر حول"اللغة العربية وأثرها في فهم الوحي الشريف" لباحثي ماليزيا

توزيع جوائز مسابقة حفظ القرآن الكريم "العامة وذوي الهمم"

توزيع جوائز مسابقة حفظ القرآن الكريم "العامة وذوي الهمم" ..صور

بالصور

عدم غسل أغطية السرير يعرضك لمشاكل صحية.. مخاطر خفية

مخاطر عدم غسل أغطية السرير والوسائد والشراشف
مخاطر عدم غسل أغطية السرير والوسائد والشراشف
مخاطر عدم غسل أغطية السرير والوسائد والشراشف

شيماء هلالي في أمسية طربية بدار الأوبرا المصرية

شيماء هلالى
شيماء هلالى
شيماء هلالى

الأجهزة التنفيذية بالشرقية تكثف أعمالها لإزالة الاشغالات بمنطقة "حلقه السمك"

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي .. وجبة صحية وسهلة

طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي
طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي
طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي

فيديو

الفنان أحمد العوضي

أنا الأعلى أجرا ومشاهدة.. الفنان أحمد العوضي يثير الجدل على السوشيال ميديا

نجلاء بدر

الأمومة مش مكتوبالي.. نجلاء بدر تكشف عن مشاكل في حياتها الشخصية وتوتر علاقتها بزوجها

طلعت زكريا

حدث قبل وفاته.. نجل طلعت زكريا يكشف سرا عن والده

القبض على والدة شيماء جمال

سـ.ـلاح غير مرخص وأحكام قضائية.. تفاصيل القبــ.ـض على والدة شيماء جمال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

المزيد