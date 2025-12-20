وسائل إعلام لبنانية: هجمات بطائرات مسيرة إسرائيلية على الجنوب

أفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن طائرة مسيرة إسرائيلية هاجمت اليوم ساحل منظقة رأس الناقورة في جنوب البلاد.

من جانب آخر، قال رامي فتح الله رئيس لجنة الضرائب والمالية بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال إن زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى لبنان تحمل دلالات سياسية واقتصادية مهمة، وتعكس حرص الدولة المصرية على دعم استقرار لبنان وتعزيز الشراكة العربية في توقيت إقليمي شديد الحساسية.

وأوضح فتح الله أن الزيارة تؤكد أن مصر تنظر إلى لبنان كشريك استراتيجي، ليس فقط من منظور سياسي، ولكن أيضًا من زاوية اقتصادية واستثمارية، خاصة في ظل ما يمتلكه البلدان من تاريخ طويل من العلاقات التجارية ورجال الأعمال المشتركين.

وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب تفعيل دور القطاع الخاص في البلدين، وفتح قنوات مباشرة بين مجتمع الأعمال المصري واللبناني، بما يسهم في:

• زيادة حجم التبادل التجاري.

• تشجيع الاستثمارات المشتركة.

• الاستفادة من الخبرات اللبنانية في الخدمات والاقتصاد المعرفي، مقابل الخبرة المصرية في الصناعة والبنية التحتية.

وأشار رئيس لجنة الضرائب والمالية إلى أن أي تعاون اقتصادي حقيقي يجب أن يصاحبه تنسيق مالي وضريبي واضح، يضمن سهولة حركة الاستثمارات، وحماية رؤوس الأموال، وخلق مناخ جاذب للشركات في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

وأكد فتح الله أن الرسالة الأهم من الزيارة هي أن مصر حاضرة بقوة في دعم استقرار المنطقة، وأن الاقتصاد أصبح أداة رئيسية في السياسة الخارجية، داعيًا إلى ترجمة هذه الزيارة إلى اتفاقات عملية ومبادرات مشتركة تعود بالنفع المباشر على شعوب البلدين.

واكد فتح الله ان العلاقات المصرية اللبنانية قادرة على أن تتحول من علاقات تاريخية إلى شراكة اقتصادية نموذجية، إذا ما تم البناء على هذه الزيارة بخطوات تنفيذية واضحة يشارك فيها القطاع الخاص بفاعلية.