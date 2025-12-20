قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بنزين 92 ولا 95؟.. اعرف الفرق قبل ما تملأ تانك عربيتك.. فيديو
الأمومة مش مكتوبالي.. نجلاء بدر تكشف عن مشاكل في حياتها الشخصية وتوتر علاقتها بزوجها
قبل رمضان.. لماذا ترتفع أسعار اللحوم بالأسواق رغم الاكتفاء الذاتى؟
«الإدارية العليا» تتلقى 8 طعون على نتيجة الـ30 دائرة المُلغاة بانتخابات النواب
روسيا تشن غارات على ميناء بيفديني لليوم الثاني.. وموسكو تسيطر على بلدتين
مبادرة استبدال التوك توك: سيارات آمنة وتمويل ميسر نحو نقل حضاري وصديق للبيئة
الرئيس السيسي: تعميق الشراكة بين أفريقيا وروسيا يعزز السلم والاستقرار
وزير الخارجية: يجب إصلاح النظام الدولي على أسس العدالة والتوازن
الرئيس السيسي يستقبل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف
محافظ أسوان يرصد قيام إحدى الشركات بإلقاء كميات من النفايات الطبية الخطرة
بزيادة 16%.. 28 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين روسيا وأفريقيا
تعرف على خريطة ما تبقى من انتخابات مجلس النواب 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

محلل سياسي : لبنان أمام مرحلة إيجابية بدعم عربي ودولي

المحلل السياسي اللبناني عبداللة نعمة
المحلل السياسي اللبناني عبداللة نعمة
ياسمين القصاص

في ظل التحولات السياسية والأمنية التي تشهدها الساحة اللبنانية والإقليمية، أصبح هناك تفاؤل بإمكانية أن يحمل العام الجديد تطورات إيجابية على أكثر من صعيد.  

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور عبداللة نعمة، المحلل السياسي اللبناني، إن يحمل العام الجديد سلسلة من التطو رات الإيجابية بالنسبة للوضع السياسي والأمني والاقتصادي،  المستقبل لـ الجيش اللبناني وأكد ان هناك إجماع وطني شامل على الاتفاق الذي تم ابرامه بالنسبة للوضع في جنوب الليطاني ومسالة تنفيذ بنود اساسية من القرار الرقم ١٧٠١. 

وأضاف نعمة- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن   الاتفاق السعودي المصري ألامريكي من أجل حل الأزمة في لبنان على مستويات عدة مشيرا الى أهمية الدور الدبلوماسي الذي يقوم به دولة الرئيس نبيه بري لتحييد لبنان عن الخطر الداهم ووضع حد للعدوان على لبنان وتجنيب البلد دفع اثمان الحرب.

وأشار نعمة، إلى أن  دولة الرئيس نبيه بري هو رجل كافة المراحل السياسية في لبنان وهو الذي يعرف اللعبة الدولية ويجيد فن تدوير الزوايا باعتراف أكبر الدول، وأضاف أن هناك إجماع عربي ودولي على اهمية بري وضرورة استمراره وإدارته لحل الأزمة في لبنان.

 وتابع: "داعيا اللبنانيين لملاقاة الدور المصري الهام جدا في مساعدة لبنان وجمع كافة الأطراف في البلد للاتفاق على صيغة لحل الازمات الداخلية".

وأكد نعمه، أن مصر تلعب دورا كبيرا في حل ا لازمات في العالم العربي وان هناك احترام كبير وتقدير سياسي اساسي، للدور المصري، وأن ترامب والد ول الكبرى يعرفون جيدا ان مصر دولة عظمى لها تأثيرها الكبير في الوطن العربي، والمنطقة وان كلمتها مسموعة في الميدان السياسي والدبلوماسي الأممي.

 والجدير بالذكر، أن تأتي هذه المواقف في وقت بالغ الدقة يمر به لبنان، حيث تتقاطع التحديات الداخلية مع المتغيرات الإقليمية والدولية، ما يجعل أي مسعى للحوار والتوافق حاجة وطنية ملحة. 

وبين الجهود الدبلوماسية القائمة والدعم العربي والدولي، تبقى الآمال معلقة على ترجمة هذه التحركات إلى خطوات عملية تسهم في تثبيت الاستقرار، وحماية لبنان من تداعيات الصراعات، وفتح نافذة أمل أمام اللبنانيين مع اقتراب عام جديد.

لبنان الاحتلال مصر السعودية أمريكا الولايات المتحدة الدولة اللبنانية الجيش اللبناني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إبراهيم سعيد

القبض على إبراهيم سعيد في فندق شهير بالتجمع | ماذا حدث؟

حنان ترك

غابت عن حفل الزفاف.. أول تعليق من حنان ترك على زواج نجلها

سمية الألفى

وفاة سمية الألفى عن عمر يناهز 72 عاما

ابراهيم سعيد

ليلة القبض على إبراهيم سعيد.. ماذا حدث في فندق شهير بالقاهرة الجديدة؟

التيمم بدلا من الوضوء

هل يجوز التيمم بدلا من الوضوء بسبب البرد الشديد؟.. الإفتاء تحسم الجدل

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 20-12-2025.. آخر تحديث

قاتلة نجلها بالمعصرة

قـ.اتلة نجلها بالمعصرة للنيابة: عملت في ابني زى ما أهلي كانوا بيعاملوني| خاص

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت 20-12-2025

ترشيحاتنا

وزيرتا التنمية المحلية والتخطيط

افتتاح مشروعات خدمية ..تفاصل جولة وزيرتا التنمية المحلية والتخطيط بالأقصر

المحلل السياسي اللبناني عبداللة نعمة

محلل سياسي : لبنان أمام مرحلة إيجابية بدعم عربي ودولي

الطبيب الشهيد

تاركا أثرا طيبا وسيرة عطرة في مجتمعه.. محافظ قنا: الطبيب شهيد الواجب لم يتأخر يوما عن خدمة مرضاه وأداء واجبه الوطني.. وعبد الحليم يطلق إسمه على منشأة صحية بمسقط رأسه

بالصور

15 علامة مبكرة تنذرك بالخرف.. إشارات لا يجب تجاهلها تكشف تدهور الذاكرة مبكرًا

علامات مبكرة تنذرك بالخرف
علامات مبكرة تنذرك بالخرف
علامات مبكرة تنذرك بالخرف

منع الهدايا وعصى السيلفي.. فنانة هندية تكشف قواعد البيت الأبيض في عيد الميلاد

الممثلة الهندية ماليكا شيراوات
الممثلة الهندية ماليكا شيراوات
الممثلة الهندية ماليكا شيراوات

مخاطر إستخدام المناديل الورقية في تجفيف الطعام المقلية من الزيت ؟

أضرار استخدام المناديل الورقية لتجفيف الأطعمة المقلية
أضرار استخدام المناديل الورقية لتجفيف الأطعمة المقلية
أضرار استخدام المناديل الورقية لتجفيف الأطعمة المقلية

صحارى.. جيب جلاديتور تضيف فئة جديدة موديل 2026

جيب جلاديتور صحارى
جيب جلاديتور صحارى
جيب جلاديتور صحارى

فيديو

نجلاء بدر

الأمومة مش مكتوبالي.. نجلاء بدر تكشف عن مشاكل في حياتها الشخصية وتوتر علاقتها بزوجها

طلعت زكريا

حدث قبل وفاته.. نجل طلعت زكريا يكشف سرا عن والده

القبض على والدة شيماء جمال

سـ.ـلاح غير مرخص وأحكام قضائية.. تفاصيل القبــ.ـض على والدة شيماء جمال

سمية الألفي

وفاة سمية الألفي.. قصة حبها مع فاروق الفيشاوي بدأت بشيكولاتة ووردة ولبان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

المزيد