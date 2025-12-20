محلل سياسي : لبنان أمام مرحلة إيجابية بدعم عربي ودولي

في ظل التحولات السياسية والأمنية التي تشهدها الساحة اللبنانية والإقليمية، أصبح هناك تفاؤل بإمكانية أن يحمل العام الجديد تطورات إيجابية على أكثر من صعيد.

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور عبداللة نعمة، المحلل السياسي اللبناني، إن يحمل العام الجديد سلسلة من التطو رات الإيجابية بالنسبة للوضع السياسي والأمني والاقتصادي، المستقبل لـ الجيش اللبناني وأكد ان هناك إجماع وطني شامل على الاتفاق الذي تم ابرامه بالنسبة للوضع في جنوب الليطاني ومسالة تنفيذ بنود اساسية من القرار الرقم ١٧٠١.

وأضاف نعمة- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الاتفاق السعودي المصري ألامريكي من أجل حل الأزمة في لبنان على مستويات عدة مشيرا الى أهمية الدور الدبلوماسي الذي يقوم به دولة الرئيس نبيه بري لتحييد لبنان عن الخطر الداهم ووضع حد للعدوان على لبنان وتجنيب البلد دفع اثمان الحرب.

وأشار نعمة، إلى أن دولة الرئيس نبيه بري هو رجل كافة المراحل السياسية في لبنان وهو الذي يعرف اللعبة الدولية ويجيد فن تدوير الزوايا باعتراف أكبر الدول، وأضاف أن هناك إجماع عربي ودولي على اهمية بري وضرورة استمراره وإدارته لحل الأزمة في لبنان.

وتابع: "داعيا اللبنانيين لملاقاة الدور المصري الهام جدا في مساعدة لبنان وجمع كافة الأطراف في البلد للاتفاق على صيغة لحل الازمات الداخلية".

وأكد نعمه، أن مصر تلعب دورا كبيرا في حل ا لازمات في العالم العربي وان هناك احترام كبير وتقدير سياسي اساسي، للدور المصري، وأن ترامب والد ول الكبرى يعرفون جيدا ان مصر دولة عظمى لها تأثيرها الكبير في الوطن العربي، والمنطقة وان كلمتها مسموعة في الميدان السياسي والدبلوماسي الأممي.

والجدير بالذكر، أن تأتي هذه المواقف في وقت بالغ الدقة يمر به لبنان، حيث تتقاطع التحديات الداخلية مع المتغيرات الإقليمية والدولية، ما يجعل أي مسعى للحوار والتوافق حاجة وطنية ملحة.

وبين الجهود الدبلوماسية القائمة والدعم العربي والدولي، تبقى الآمال معلقة على ترجمة هذه التحركات إلى خطوات عملية تسهم في تثبيت الاستقرار، وحماية لبنان من تداعيات الصراعات، وفتح نافذة أمل أمام اللبنانيين مع اقتراب عام جديد.