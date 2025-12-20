قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لبنان : الحمى القلاعية محدودة واللحوم المتداولة بالأسواق «آمنة».. تفاصيل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

قال أحمد سنجاب، مراسل «القاهرة الإخبارية» من لبنان، إن الأسواق اللبنانية شهدت خلال الأيام الماضية تسجيل إصابات محدودة بين بعض المواشي بمرض الحمى القلاعية، ما دفع نقابة تجار اللحوم إلى إصدار بيان توضيحي كشفت فيه تفاصيل هذه الإصابات وآليات التعامل معها، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأوضح «سنجاب»، خلال رسالة على الهواء، أن هذا الملف تصدّر اهتمامات الصحف اللبنانية والشارع المحلي، لا سيما مع ظهور المرض مؤخرًا بين بعض قطعان المواشي، مشيرًا إلى أن وزارة الزراعة اللبنانية كثّفت جهودها لمحاصرة المرض، وأن الحالات المصابة تعود في الأساس إلى مواشٍ غير مُحصَّنة دخلت البلاد بطرق غير شرعية.

وأضاف أن لبنان، وكعادته، يتعرض لموجات من الشائعات التي تهدف إلى إثارة القلق، خاصة مع اقتراب مواسم الأعياد، حيث انتشرت مزاعم عن إصابة اللحوم المتداولة في الأسواق اللبنانية بالحمى القلاعية، في ظل اعتماد البلاد بشكل أساسي على استيراد المواشي، موضحًا أن وزارة الزراعة، إلى جانب نقابة تجار اللحوم، أصدرتا بيانات حاسمة نفت هذه الشائعات، وأكدت أن اللحوم المتداولة في الأسواق اللبنانية آمنة وسليمة، سواء المحلية أو المستوردة.

وتابع: «اللحوم المستوردة تخضع لمواصفات صحية صارمة، ومراقبة دقيقة، ومرفقة بشهادات رسمية تثبت تحصين المواشي ضد الحمى القلاعية وغيرها من الأمراض، ما يضمن سلامتها الكاملة، أهمية هذه البيانات تكمن في صدورها عن الجهات الرسمية، إضافة إلى نقابة التجار المتعاملين بشكل مباشر مع المواطنين، في إطار تعزيز الشفافية وطمأنة الرأي العام».

