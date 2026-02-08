شاهد.. أول صورة لـ إمام عاشور لحظة وصوله إلى السعودية لأداء العُمرة

نشر الإعلامي إبراهيم عبد الجواد أول صورة للاعب الأهلي إمام عاشور لحظة وصوله إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العُمرة.

وفي السياق ذاته، حدّد الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدنماركي ييس توروب نظام تدريبات إمام عاشور عقب عودته من رحلة العمرة، استعدادًا لاستئناف المشاركات مع الفريق.





ومن المقرّر أن يخوض إمام عاشور نجم النادي الأهلي تدريبات منفردة على فترتين في يوم عقب عودته من السعودية بناء على تعليمات الجهاز الفني للمارد الأحمر.



كان وليد صلاح الدين مدير الكرة في النادي الأهلي قال في تصريحات تليفزيونية: إمام عاشور طلب الحصول إجازة للسفر لأداء العمرة ووافقنا على طلبه، وعندما يعود سيخوض التدريبات التي تخلف عنها خلال السفر.



