الرئيس السيسي: مصر تجدد دعمها لوحدة واستقرار الصومال
الرئيس الصومالي: نثمّن دعم مصر لوحدة واستقرار بلادنا وتعزيز الأمن بالمنطقة
لغز يوسف بلعمري في الأهلي.. موهبة مغربية حبيسة الدكة تفتح النار على ييس توروب ومصدر يكشف موعد الظهور الأول
معاش بدون وظيفة.. ما هو نظام التأمين على العمالة غير المنتظمة؟
الرئيس السيسي يشدد على أهمية تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصومال
الرقابة المالية ترفع التغطية التأمينية لـ طلاب الأزهر إلى 30 ألف جنيه
بنك الجلد| كيف ينقذ المقترح البرلماني مصابي الحروق الواسعة؟.. أستاذ جراحة تجميل يوضح
كنز مخفي.. هل يوجد خزان مائي هائل في أعماق الكوكب؟ إيه الحكاية
وكيل الأزهر يعتمد نتائج الشهادتين الابتدائية والإعدادية والدور الثاني للثانوية الأزهرية للمعاهد الخارجية
رئيس تضامن النواب لـ "صدى البلد": ازدواجية المعاشات تحدٍ رئيسي أمام مقترح إنشاء صندوق معاش للمصريين بالخارج
الرئيس السيسي يجدد رفض مصر لأي إجراءات من شأنها المساس باستقرار وسيادة الدولة الصومالية
وفاة الفنان عبد الجواد متولي عن عمر 87 عامًا.. تفاصيل
عرض فلكي بـ 1.2 مليون إسترليني أسبوعيا .. هل ينتقل محمد صلاح الى النصر السعودي ؟

كشف تقرير حديث عن أن نادي النصر السعودي يخطط لتقديم عرض مالي ضخم للنجم المصري محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في محاولة لتعويض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي يعيش حالة من التوتر مع إدارة النادي بسبب سياسة الانتقالات الأخيرة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة Liverpool Echo البريطانية فإن إدارة النصر تستعد لتقديم عرض يرفع راتب صلاح إلى 1.2 مليون جنيه إسترليني أسبوعيا أي ثلاثة أضعاف ما يحصل عليه حاليا مع الريدز حيث يبلغ راتبه الحالي نحو 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

ويأتي هذا العرض في ظل غضب رونالدو الذي اختار مقاطعة مباراتين للنصر في دوري روشن أمام كل من الرياض واتحاد جدة احتجاجا على عدم إبرام النادي صفقات كبيرة خلال الميركاتو الشتوي بينما استثمر الهلال المنافس التقليدي في صفقات قوية أبرزها الفرنسي كريم بنزيما قادما من الاتحاد.

مواجهة في الرواتب والنجومية

إذا وافق محمد صلاح على الانتقال للنصر فإنه سيكون البديل المباشر لرونالدو في الدوري السعودي حيث يتقاضى النجم البرتغالي حاليًا 3.35 مليون جنيه إسترليني أسبوعيا ويستمر عقده حتى صيف 2027.

وبحسب المصادر البريطانية فإن رونالدو يفكر جديا في مغادرة الدوري السعودي والعودة إلى أوروبا لاستكمال مسيرته نحو الوصول إلى حاجز الـ1000 هدف بين الأندية والمنتخبات.

أما صلاح فقد ارتبط اسمه سابقا بالانتقال لأندية أخرى ضمن الدوري السعودي مثل الهلال واتحاد جدة لكن النصر يبدو حاليا الأكثر جدية في التفاوض معه خصوصا بعد رغبة النادي في تعويض غياب نجمه البرتغالي عن الموسم المقبل.

ليفربول يراقب الموقف 

من جانبها لا تبدو إدارة ليفربول مترددة في التخلي عن نجمه المصري الصيف المقبل إذا وصل عرض مالي مناسب سواء لتخفيف الأعباء المالية المتعلقة براتبه المرتفع أو لتحقيق عائد مادي كبير من بيع عقده الذي ينتهي في صيف 2027.

وأشارت التقارير إلى أن النادي الإنجليزي يفضل حسم أي صفقة قبل مشاركة صلاح مع منتخب مصر في كأس العالم 2026 لتجنب أي تأثير على تركيز اللاعب خلال المنافسات الدولية.

محمد صلاح.. رقم قياسي وأهمية فنية

من الناحية الفنية يواصل محمد صلاح مسيرته الرائعة مع ليفربول رغم تراجع أرقامه التهديفية هذا الموسم مقارنة بالمواسم السابقة. وسجل النجم المصري حتى الآن 251 هدفًا مع الفريق منذ انضمامه في 2017 قادمًا من روما محققًا معه عدة ألقاب محلية وقارية ما يجعله أحد أبرز اللاعبين في تاريخ النادي الإنجليزي.

ويستعد صلاح للمشاركة أساسياً في مباراة فريقه المرتقبة أمام مانشستر سيتي ضمن منافسات الدوري الإنجليزي قبل أن يعود للحديث عن مستقبله في الصيف وسط اهتمام سعودي واضح بخدماته وتحويله إلى الوجه الجديد لـ"العالمي" بعد أزمة رونالدو الأخيرة.

حرقة المعدة.. أسباب غير متوقعة ستغير نظرتك تمامًا

8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك

تتبيلة رمضان التى تغير طعم اللحوم بعد التخزين

منها الإرهاق والبرد.. 9 علامات تحذيرية تدل على ضعف الدورة الدموية

