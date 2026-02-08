قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جار اتخاذ الإجراءات القانونية.. نانسي عجرم تحذر مروجي الشائعات حولها
ماذا ينتظر المستأجرون.. قانون الإيجار القديم يدخل مرحلة جديدة؟
جنرال إسرائيلي سابق يتوقع انهيار دولة الاحتلال قبل بلوغها المائة عام
تفاصيل مفاوضات غزل المحلة لضم كهربا في الميركاتو الشتوي
وزير الزراعة ومحافظ القاهرة يفتتحان معرض السلع بميدان باب الشعرية بمناسبة شهر رمضان
الرئيس السيسي: مصر تجدد دعمها لوحدة واستقرار الصومال
الرئيس الصومالي: نثمّن دعم مصر لوحدة واستقرار بلادنا وتعزيز الأمن بالمنطقة
لغز يوسف بلعمري في الأهلي.. موهبة مغربية حبيسة الدكة تفتح النار على ييس توروب ومصدر يكشف موعد الظهور الأول
معاش بدون وظيفة.. ما هو نظام التأمين على العمالة غير المنتظمة؟
الرئيس السيسي يشدد على أهمية تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصومال
الرقابة المالية ترفع التغطية التأمينية لـ طلاب الأزهر إلى 30 ألف جنيه
بنك الجلد| كيف ينقذ المقترح البرلماني مصابي الحروق الواسعة؟.. أستاذ جراحة تجميل يوضح
اقتصاد

افتتاح معرض رمضان في باب الشعرية بتخفيضات تصل إلى 40%

افتتاح معرض اهلا رمضان بباب الشعرية
افتتاح معرض اهلا رمضان بباب الشعرية
ولاء عبد الكريم

افتُتح معرض «اهلا رمضان بباب الشعرية» الذي يقيمه (تجار في حب مصر) بمنطقة باب الشعرية، بمشاركة عدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، على رأسهم أشرف الشيمي، أشرف خضر، وخالد حسنين شادي الكومي.

ويأتي المعرض بالتعاون مع وزارة الزراعة، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، ومحافظة القاهرة، ويستمر من اليوم وحتى 28 رمضان، مع تقديم تخفيضات تتراوح بين 25% و40% على السلع الغذائية الأساسية.

وأكد أشرف الشيمي أن المعرض يعكس التعاون الوثيق بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص تنفيذًا لتكليفات عبدالفتاح السيسي بتخفيف العبء عن المواطنين، عبر تقليل الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك، بما يضمن توافر السلع بجودة مناسبة وأسعار مخفضة لمواجهة الغلاء.

وأشار الشيمي، أن هذه المعارض تُعد إحدى الآليات الرئيسية لضبط الأسواق، حيث توفر تشكيلة واسعة من السلع الأساسية—منها اللحوم والدواجن والزيوت والسكر والأرز—بأسعار تنافسية أقل من مثيلاتها في الأسواق.

وأشار أشرف خضر إلى أن الجهود المبذولة تسهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب وضمان وفرة السلع بالكميات الكافية، بما يدعم استقرار الأسعار خلال الموسم الرمضاني.


وأضاف خضر، أن التنسيق مع كبرى الشركات المنتجة وسلاسل الإمداد يضمن استمرار تدفق السلع والحفاظ على جودتها بأسعار مناسبة. 


وشهد المعرض تخفيضات لافتة، من بينها: كيلو لحم كندوز 210 جنيهات، الكبده الكندوز 280 جنيهًا، اللحم المفروم 250 جنيهًا، لتر الزيت 55 جنيهًا، علبة تمر 2.4 كجم بـ135 جنيهًا، لفة تين 115 جنيهًا، زبيب الكيلو 190 جنيهًا، قمر الدين 150 جنيهًا، والتمر الهندي 45 جنيهًا.

