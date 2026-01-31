الزراعة تستعد لـ رمضان | طرح السلع بأسعار مخفضة.. افتتاح سلسلة معارض كبرى خلال أيام..وأسطول منافذ متنفلة بالميادين

وزارة الزراعة:

طرح السلع بأسعار مخفضة بنسبة تتراوح من 20 لـ 40%



افتتاح سلسلة معارض كبرى خلال أيام في مناطق هامة



الحفاظ على توازن السوق ومنع أية ممارسات احتكارية







تستعد وزارة الزراعة لشهر رمضان من خلال عدة خطوات استباقية، مثل إقامة معارض لطرح السلع بأسعار مخفضة بنسبة تتراوح من 20 لـ 40%، كما تعمل الوزارة على تشديد الرقابة وتكثيفها على أسواق اللحوم ومتابعة الأسعار.



وأعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن خطة الوزارة الشاملة لاستقبال شهر رمضان المبارك ، مؤكداً رفع حالة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات الإنتاجية والمنافذ التابعة للوزارة.

تأتي هذه الخطوة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتوفير سلع غذائية بجودة عالية وأسعار تنافسية، والمساهمة في خفض الأسعار.

ووجه "فاروق" بضخ كميات إضافية من اللحوم "الطازجة، والمبردة، والمجمدة)، والدواجن، والأرز، والزيوت، والبقوليات، وبيض المائدة، بالإضافة إلى "ياميش رمضان" في جميع منافذ الوزارة الثابتة بمركز البحوث الزراعية، والمحطات البحثية، كذلك المنتشرة في مديريات الزراعة والإصلاح الزراعي بالمحافظات.

المنافذ المتنقلة



وقرر وزير الزراعة الدفع بأسطول من المنافذ المتنقلة لتستهدف المناطق النائية والأكثر احتياجاً، والميادين العامة، والمناطق الأكثر كثافة، وطرح السلع بأسعار مخفضة تصل إلى 25% مقارنة بالأسواق، وذلك من خلال سياسة "من المزرعة إلى المستهلك" لتقليل الحلقات الوسيطة.

وكشفت الوزارة عن افتتاح سلسلة معارض كبرى خلال أيام في عدد من النقاط الاستراتيجية الهامة تشمل: المتحف الزراعي بالدقي، وباب الشعرية، ومنشية ناصر، والمريوطية، مع المشاركة القوية في معرض "أهلاً رمضان" الرئيسي بفيصل بالتنسيق مع وزارة التموين ومحافظة الجيزة، ذلك بالإضافة إلى العديد من المعارض التي تشارك بها مديريات الزراعة في المحافظات، بالتنسيق مع المحافظين ووزارة التموين.

في سياق متصل، استعرضت الوزارة جهود قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، للمساهمة في تأمين المخزون الاستراتيجي، حيث تم إصدار نحو 12 ألف ترخيص جديد خلال عام 2025 لمشروعات الإنتاج الحيواني ومصانع الأعلاف لضمان استدامة الإنتاج، فضلا عن شن حملات مفاجئة لمراقبة مخازن الأعلاف وصرف حصص "النخالة المدعمة" للمربين، بالتنسيق مع وزارة التموين لضمان استقرار الأسعار النهائية للمستهلك.

وتنفذ الهيئة العامة للخدمات البيطرية، خطة "الانتشار الأفقي" للإرشاد البيطري، والتي تشمل: تنفيذ 1000 ندوة إرشادية و1000 لقاء ميداني لتوعية المواطنين بكيفية اختيار اللحوم السليمة والتعرف على الأختام الرسمية، فضلا عن تكثيف حملات التفتيش على المجازر وأسواق اللحوم، والمنتجات ذات الأصل الحيواني، بالتنسيق مع الجهات المعنية، إضافة الى تفعيل الشراكات مع النقابات ومنظومة الرائدات الريفيات لضمان وصول الرسالة التوعوية لكل بيت مصري.

وأهاب وزارة الزراعة بالمواطنين الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بالمنتجات الحيوانية، أو شكاوى من هذا القبيل عبر الخط الساخن للهيئة العامة للخدمات البيطرية رقم (19561)، والذي يعمل على مدار الساعة.

وعلى نفس السياق ، كشف الدكتور خالد جاد المتحدث الإعلامى لوزارة الزراعة، عن استعدادات وزارة الزراعة لرمضان والعيد حيث قامت الوزارة بضخ السلع الغذائية الأساسية عبر منافذها الثابتة والمتنقلة بأسعار مناسبة، في إطار جهودها لتخفيف الأعباء عن المواطنين والحفاظ على توازن الأسواق.

وأضاف "جاد " خلال حوار ل"صدي البلد " ، أن الاستعدادات تشمل المنافذ الثابتة طرح اللحوم البلدي بسعر يقارب 250 جنيهًا للكيلو، واللحوم خالية من الدهون تتراوح بين 270 و300 جنيه للكيلو، إلى جانب توفير البيض، والسكر، والخضروات، وعدد من السلع الأساسية الأخرى بأسعار تنافسية.

وأضاف "المتحدث الإعلامى لوزارة الزراعة " أنه مع دخول المواسم التي تشهد زيادة في معدلات الاستهلاك، خاصة مع احتفالات رأس السنة، واقتراب شهري شعبان ورمضان، تكثف الوزارة من تواجدها في الشارع عبر الدفع بسيارات متنقلة تجوب الميادين العامة، والمناطق ذات الكثافات السكانية العالية، فضلًا عن التواجد أمام المصالح الحكومية التي تشهد تجمعات كبيرة للمواطنين.



وأكد أن دورها لا يقتصر على توفير السلع بأسعار مناسبة فقط، بل يمتد إلى الحفاظ على توازن السوق ومنع أية ممارسات احتكارية، مع تشديد الرقابة على جودة المنتجات المعروضة، باعتبارها أولوية قصوى ، وفي هذا الإطار، تتكامل جهود وزارة الزراعة مع دور وزارة التموين في ضبط الأسعار وتحقيق الانضباط بالأسواق.

وأوضح "جاد" أن الوزارة تعتمد على عدد من القطاعات التابعة لها، من بينها قطاع الإنتاج، والزراعة المحمية، والإدارة المركزية للمحطات، إلى جانب مركز البحوث الزراعية، لضخ كميات كبيرة من السلع خلال المواسم المختلفة، بما يسهم في زيادة المعروض وتحقيق الاستقرار السعري.



وتابع قائلا :" بدأت الوزارة مبكرًا في الاستعداد لشهر رمضان، من خلال تجهيز المنتجات اللازمة وطرحها داخل معارض “أهلًا رمضان”، التي يجري الإعداد لها منذ بداية العام، لضمان توافر السلع بكميات مناسبة وبأسعار مخفضة قبل حلول الشهر الكريم" .