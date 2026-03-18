هنفطر ايه النهاردة.. أسرع كفتة فراخ بالخضار ومكرونة ألفريدو

هنفطر ايه النهاردة .. يهد هذا السؤال الأشهر داخل البيوت العربية طوال شهر رمضان الكريم حيث يتكرر بشكل يومي لذا نقدم لكم في موقع صدى البلد قائمة افطار شهية متنوعة مع شرح خطوات تحضيرها.

أسرع كفتة فراخ لنهال الشناوي



المقادير

٢٥٠ جرام فيليه دجاج مفروم

ربع كوب كزبره خضراء مفرومه

معلقه صغيرة بابريكا

ملعقة كبيرة بصل باودره

ملعقة صغيرة فلفل اسود

ملعقة صغيرة ملح

ربع ملعقه كاري

ربع ملعقه زعتر جاف

للتغليف

بيض

لبن

بقسماط

زيت غزير للقلي

دقيق

طريقة عمل أصابع كفتة الفراخ المقلية

اخلطي جميع المكونات معا ثم شكلى كفتة الفراخ اصابع

ضعي كفتة الفراخ في الدقيق ثم في البيض ثم البقسمات ثم حمريها وقدميها ساخنة وبالهنا والشفا.

مكرونة ألفريدو لنهال الشناوي

المقادير

500 جرام مكرونة بنا مسلوقة

250 جرام دجاج قطع صغيرة

250 جرام مشروم شرائح

زبدة

جبنة بارميزان

2 كوب كريمة

كوب لبن

2 ملعقة دقيق

ملعقة صغيرة فلفل أسود

رشة بابريكا

ملعقة صغيرة زعتر طازج

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة بهارات دجاج

مكعب مرقة

طريقة عمل مكرونة ألفريدو

شوحي الدجاج مع الزبدة و مكعب المرقة و الزعتر الطازج ثم صعي المشروم.

في بولة قلبي الدقيق مع اللبن ثم ضيفيه تدريجيا و الكريمة مع الجبنة البارميزان.

ضعي المكرونة المسلوقة عليهم وقلبي المكونات وقدميها ساحنة مع الجبنة البارميزان وورق الريحان.