قومي المرأة بالإسماعيلية يوزع ألف وجبة بختام مبادرة “ بإيد بناتها”

اختتم فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الإسماعيلية، برئاسة لبنى ذكي مقرر الفرع، فعاليات مبادرة “مطبخ المصرية بإيد بناتها” خلال شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم الأسر الأولى بالرعاية وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعي.

وشهدت المبادرة إعداد ما يتراوح بين 300 إلى 350 وجبة ساخنة يوميًا داخل مطبخ القرية الأولمبية، حيث تم توزيعها على الأسر المستحقة بمختلف مناطق المحافظة، بهدف نشر روح التكافل الاجتماعي وإدخال البهجة على المواطنين طوال الشهر الكريم، قبل أن تُختتم الفعاليات بتقديم 1000 وجبة ساخنة في اليوم الختامي.

واستهدفت المبادرة تمكين السيدات والفتيات من خلال تدريب عملي يومي على مهارات الطهي وإدارة العمل داخل المطابخ المجتمعية، مع إتاحة الفرصة لتبديل المجموعات بشكل مستمر لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من المشاركات، إلى جانب تقديم دعم مادي بسيط خلال فترة التدريب، بما يسهم في تعزيز فرص التمكين الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة.



وتأتي المبادرة ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وتحت مظلة المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بالتعاون مع وزارة الأوقاف المصرية، في نموذج يعكس تكامل جهود مؤسسات الدولة لدعم المرأة المصرية وتحقيق التنمية المستدامة للأسر الأكثر احتياجًا.

وأكد فرع المجلس القومي للمرأة بالإسماعيلية استمرار جهوده في تنفيذ المبادرات المجتمعية التي تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية، خاصة خلال المناسبات الدينية، بما يعزز قيم التكافل الاجتماعي ويحقق أثرًا إيجابيًا ملموسًا داخل المجتمع.