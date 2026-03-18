مضاعفات خطيرة . هؤلاء ممنوعون من تناول الكزبرة

تعد الكزبرة من أشهر التوابل التى يتم إضافتها للطعام ولا يخلو منها أى بيت مصري ولكنها قد تسبب بعض المتاعب الصحية لمجموعة معينة من الأشخاص دون أن يدركوا ذلك.



ووفقا لما جاء في موقع فارم ايزي نكشف لكم من ينبغي عليه تجنب الكزبرة.

يُعتبر الكزبرة آمناً لمعظم الناس، ولكن قد يحتاج البعض إلى الحد من استخدامه أو تجنبه تماماً وقد ينطبق هذا على الحالات التالية:

الحساسية : على الرغم من ندرة حدوثها، إلا أنه من الممكن أن يكون الشخص مصابًا بحساسية تجاه الكزبرة. لذا، ينبغي على أي شخص لديه حساسية معروفة تجاه الكزبرة أو غيرها من نباتات الفصيلة الخيمية تجنب استخدامها.

تناول أدوية خفض ضغط الدم أو سكر الدم : نظراً لقدرة الكزبرة على خفض سكر الدم وضغط الدم، فقد لا يكون من الآمن تناولها مع أدوية أخرى تُستخدم لخفض سكر الدم أو ضغط الدم.

تناول الأدوية المهدئة : وجدت بعض الدراسات الأولية أن للكزبرة تأثيراً مهدئاً مشابهاً لتأثير الفاليوم (ديازيبام) ولهذا السبب، يُعتقد أن تناول الكزبرة مع أدوية مهدئة أخرى قد يزيد من الشعور بالنعاس.

