بتكلفة 23 مليون جنيه.. تفاصيل التشغيل التجريبى لمجزر بيلا بمحافظة كفرالشيخ

تحرص وزارة التنمية المحلية على تطوير المجاز ر في المحافظات ، وتحويلها الى مجازر آلية، لذلك تقوم قيادات الوزارة بعمل جولات ميدانية لمتابعة تطوير المجازر .

التشغيل التجريبى لمجزر بيلا بمحافظة كفر الشيخ

وأعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ، عن التشغيل التجريبى لمجزر بيلا بمحافظة كفر الشيخ وذلك بتكلفة إجمالية حوالى 23 مليون جنيه ضمن موازنة وزارة التنمية المحلية لتنفيذ المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بجميع المحافظات.

جاء ذلك خلال استعراض وزيرة التنمية المحلية اليوم الأحد تقريراً للجنة الفنية المشكلة برئاسة الدكتور زغلول خضر مستشار الوزيرة لشئون المجازر والبيئة وعدد من العاملين بالوزارة حول نتائج المرور الميدانى لمتابعة وتفقد المجازر الحكومية الجديدة والمطورة على مستوى المحافظات .

تطوير ورفع كفاءته بالكامل

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن بيلا الجديد تم تطوير ورفع كفاءته بالكامل بداية من المباني والعنابر والأرضيات وإنشاء أنظمة مقاومة الحريق وخزانات لاستيعاب مخرجات المجزر بأنواعه.

وأوضحت أن مساحة المجزر الإجمالية حوالي ١٠٨١.٥ متر

من بينها مساحة صالة الذبح وخدمتها (إنشاء هيكل معدني) ٣٣٨.٦ متر ومساحة مبنى إداري تم تطويره ورفع كفاءته ٦٥.٥ متر ، مشيرة إلى أن الطاقة الاستيعابية للذبح ١٥٧٨ رأس في العام ويقوم بخدمة ٢٦١ ألف مواطن.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن الوزارة مستمرة في تسليم المجازر التي يتم الانتهاء من تطويرها ورفع كفاءتها ودخولها الخدمة لتحقيق الاستفادة منها قبل حلول شهر رمضان المبارك لتلبية احتياجات المواطنين من اللحوم الحمراء الصحية والتأكد من الالتزام بكافة المعايير الصحية والبيئية المعتمدة والارتقاء بمستوي البنية التحتية وفقاً لأحدث المواصفات الفنية والبيئية.