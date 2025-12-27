قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قصف روسي متواصل لـ كييف .. وإجراء عاجل من الجيش البولندي
لأعمال الصيانة.. فصل الكهرباء عن عدة مناطق في بيلا بكفر الشيخ
هشام ماجد: لا أؤمن بفكرة البطل الواحد والعمل الفني منظومة متكاملة
ماذا تقول عندما يقول المؤذن الصلاة خير من النوم؟.. كلمتان للرزق
قفزة جديدة في أسعار الذهب اليوم السبت 27-12-2025
5 جنيهات فى الكيلو.. تحرك أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق
منتجو الدواجن: بيع كيلو الفراخ بأقل من التكلفة يضغط على المربين
المشروبات والعصائر الجاهزة والحلويات من أسباب التهاب الكبد الصامت
طريقة عمل برجر نباتي من العدس بطعم اللحمة
شاهد | خناقة التوأم حسام وإبراهيم مع مدرب منتخب جنوب إفريقيا
تريزيجيه: جنوب أفريقيا خصم قوي.. ومنتخب مصر فاز رغم كل التحديات
جدل تحكيمي جديد.. عمرو زكي يشكك في صحة ركلة جزاء محمد صلاح
طريقة عمل برجر نباتي من العدس بطعم اللحمة

أسماء عبد الحفيظ

طريقة عمل برجر نباتي من العدس بطعم اللحمة، مع ازدياد الاهتمام بالطعام الصحي والنباتي، أصبح البرجر النباتي خيارًا مثاليًا لمن يرغب في تناول وجبة لذيذة دون اللحوم الحمراء. 

ومن بين البدائل الصحية، يأتي برجر العدس كواحد من الأطباق الغنية بالبروتين والألياف، ويتميز بأنه بطعم يشبه اللحمة تمامًا، مما يجعله مناسبًا للرجيم وللأشخاص النباتيين.

تقدم الشيف سارة الحافظ طريقة عمل برجر نباتي من العدس بطعم اللحمة التى تشمل ما يلي:

المكونات لطريقة عمل برجر نباتي من العدس بطعم اللحمة

  • 2 كوب عدس مسلوق ومصفّى
  • 1 بصلة متوسطة مفرومة
  • 2 فص ثوم مهروس
  • ½ كوب شوفان مطحون
  • 1 ملعقة صغيرة كمون
  • ½ ملعقة صغيرة فلفل أسود
  • ½ ملعقة صغيرة بابريكا
  • 2 ملعقة كبيرة صلصة صويا
  • ملح حسب الرغبة
  • زيت زيتون للقلي أو الفرن

  • يُسلق العدس حتى ينضج جيدًا ثم يُصفّى.
  • في وعاء كبير، يُهرس العدس جيدًا بالشوكة ليصبح شبه عجينة.
  • يُضاف الشوفان، البصل، الثوم، البهارات، وصلصة الصويا ويُخلط المزيج جيدًا حتى يتجانس.
  • يُشكّل المزيج على هيئة برجر بالحجم المرغوب.
  • يُسخّن قليل من زيت الزيتون في مقلاة على نار متوسطة، ويُقلى البرجر لمدة 3–4 دقائق لكل جانب حتى يتحمر.
  • بديلًا عن القلي، يمكن وضع البرجر في الفرن على حرارة 180 درجة مئوية لمدة 15–20 دقيقة مع التقليب مرة واحدة.

نصائح لتثبيت الشكل وطعم اللحم:

  • إضافة قليل من البذور المطحونة أو المكسرات يعطي ملمسًا يشبه اللحمة.
  • يمكن استخدام صلصة الصويا المدخنة لإضفاء نكهة مدخنة قوية.
  • وضع شريحة جبن نباتية يمنح البرجر مزيدًا من الطعم الغني.

فوائد برجر العدس

  • مصدر غني بالبروتين النباتي
  • يحتوي على ألياف تساعد على الهضم
  • منخفض الدهون المشبعة مقارنة باللحم الأحمر
  • مناسب لخفض الكوليسترول

طرق تقديم مبتكرة

  • يُقدم مع خبز البرجر الكامل والخس والطماطم.
  • يمكن تحضير ساندويتش مع صوص الزبادي أو صلصة الأفوكادو.
  • إضافة مكعبات الأفوكادو أو الطماطم المشوية يمنح نكهة مميزة.
