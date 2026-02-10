محسن صالح يوضح بنود التعاقد مع لاعبين جدد

كشف محسن صالح، عضو لجنة التخطيط بنادي الأهلي السابق، بنود التعاقد مع لاعبين جدد.

وقال محسن صالح، عبر حسابه الشخصي على منصة “إكس”: "عند التعاقد مع لاعبين جدد توضع بنود تتعلق بمدة العقد وقيمته وطريقة دفع الأقساط".

وأضاف: "في البداية يتم عمل كشف طبي ويوقع اللاعب على اللائحة المنظمة للحقوق والواجبات والثواب والعقاب، وأن ليس له الحق في طلب تعديل عقده إلا بعد نهايته.. بعض اللاعبين يجب أن يطلب منهم أيضا شهادة حسن سير وسلوك!".



وكشف محسن صالح، نجم الكرة المصرية السابق، عن رأيه في تصرفات إمام عاشور، نجم النادي الأهلي، مؤكدًا أن اللاعب يملك قدرات فنية مميزة تجعله من العناصر القادرة على صناعة الفارق، لكنه في الوقت نفسه شدد على أهمية الالتزام والانضباط في التعامل مع المواقف داخل الأندية الكبرى.

وأوضح محسن صالح، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «الديربي نايت» الذي يقدمه الإعلامي عبد العزيز عطية على قناة «الشمس 2»، أن إمام عاشور يتمتع بإمكانات كبيرة في مركزه، وقال إن «إمام عاشور يمتلك كل مقومات النجاح في مركزه»، مشيرًا إلى أن اللاعب من النوعيات التي يصعب تعويضها فنيًا داخل الملعب.