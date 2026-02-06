محسن صالح: تصرفات إمام عاشور صبيانية.. وأرفض رحيله عن الأهلي

كشف محسن صالح، نجم الكرة المصرية السابق عن رأيه في تصرفات إمام عاشور، نجم النادي الأهلي مؤكدًا أن اللاعب يملك قدرات فنية مميزة تجعله من العناصر القادرة على صناعة الفارق، لكنه في الوقت نفسه شدد على أهمية الالتزام والانضباط في التعامل مع المواقف داخل الأندية الكبرى.

وأوضح محسن صالح خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «الديربي نايت» الذي يقدمه الإعلامي عبدالعزيز عطية على قناة «الشمس 2» أن إمام عاشور يتمتع بإمكانات كبيرة في مركزه، وقال إن «إمام عاشور يمتلك كل مقومات النجاح في مركزه»، مشيرًا إلى أن اللاعب من النوعيات التي يصعب تعويضها فنيًا داخل الملعب.

ورغم الجدل المثار حول مستقبله، أكد المدرب المخضرم رفضه لفكرة رحيل إمام عن الأهلي، موضحًا أنه لا يرى الاستغناء عنه قرارًا مناسبًا، وأضاف: «لا أؤيد الاستغناء عن إمام عاشور لأنه لاعب فريد».

ووجه محسن صالح رسالة مباشرة للاعب، مؤكدًا أن المرحلة تتطلب وضوحًا في المواقف، وقال: «أطالب إمام عاشور بأن يكون صريحًا مع إدارة الأهلي بشأن العروض المقدمة له إذا وجدت»، مشددًا على أن الصراحة والحوار المباشر هما الطريق الأمثل لحل أي خلافات.

واختتم: «ما قام به إمام عاشور بالغياب عن رحلة الفريق في تنزانيا تصرف صبياني ولا يخرج من لاعب كبير يرتدي قميص النادي الأهلي، ولابد أن يتحلى اللاعب بالنضج الكافي الذي يتناسب مع قيمته ومكانته داخل فريق بحجم الأهلي».