خدعوك فقالوا.. الدردير يعلق على تأثر الأهلي بغياب إمام عاشور

علق الناقد الرياضي عمرو الدردير، على تأثر النادي الأهلي بغياب لاعب الفريق إمام عاشور، بعد إيقافه لتخلفه عن بعثة تنزانيا في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكتب الدردير، عبر حسابه على “فيسبوك”: "خدعوك فقالوا الأهلي مبيقفش على حد".

عمرو الدردير على فيسبوك

وتغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم، الخميس، إلى الجزائر، عبر طائرة خاصة، استعدادًا لخوض مواجهة قوية أمام فريق شبيبة القبائل الجزائري، ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تُقام المباراة في تمام التاسعة مساء يوم السبت المقبل بتوقيت القاهرة، ضمن لقاءات الجولة الخامسة للمجموعة الثانية، في مرحلة المجموعات من البطولة القارية.

ماذا يحتاج الأهلي للتأهل رسميًا؟

يدخل الأهلي اللقاء بأفضلية كبيرة، حيث يحتاج إلى تحقيق الفوز أو الخروج بنتيجة التعادل فقط من أجل حسم التأهل رسميًا إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

ويطمح بطل مصر إلى مواصلة مشواره في البطولة، خاصة في ظل رغبة جماهيره في استعادة لقب دوري أبطال أفريقيا من جديد، بعد أن أصبح الفريق قريبًا من الوصول إلى الأدوار الإقصائية.