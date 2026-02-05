قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خدمات مرورية مكثفة على الطرق السريعة لمواجهة ازدحام عطلة نهاية الأسبوع
كامل الوزير : إجراءات حاسمة ضد أي مصنع عشوائي يضر بسمعة المنتج المصري
محافظ أسيوط يستكمل جولاته مع وفد الاتحاد الأوروبي بتفقد مصنع للمستلزمات الطبية
التصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه على يد صديقه في مشاجرة بشبين القناطر
أقوى هجوم.. الغندور يشيد بأداء نادي الزمالك في الدوري
وزير الأوقاف يعتمد حركة تنقلات محدودة بين مديري المديريات
حضور وانضباط "والموبايل ممنوع".. تنبيهات عاجلة من المدارس للطلاب بشأن الترم الثاني
الخارجية الصينية: لن نكون جزءا من محادثات نزع السلاح النووي بشأن معاهدة نيو ستارت
الغندور: ستبقي مصر محبة لكل الدول ولن يفرقنا سوشيال ميديا ولا كرة قدم
الشتاء يودّع مبكرًا؟ ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة وأجواء حارة قادمة
الجيش الباكستاني: مقتل 216 مسلحا في إقليم بلوشستان خلال عملية أمنية
الخارجية الأمريكية: تعهدات بتقديم 1.5 مليار دولار من المساعدات الجديدة للسودان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خدعوك فقالوا.. الدردير يعلق على تأثر الأهلي بغياب إمام عاشور

عمرو الدردير
عمرو الدردير
سارة عبد الله

علق الناقد الرياضي عمرو الدردير، على تأثر النادي الأهلي بغياب لاعب الفريق إمام عاشور، بعد إيقافه لتخلفه عن بعثة تنزانيا في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكتب الدردير، عبر حسابه على “فيسبوك”: "خدعوك فقالوا الأهلي مبيقفش على حد".

عمرو الدردير على فيسبوك 

وتغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم، الخميس، إلى الجزائر، عبر طائرة خاصة، استعدادًا لخوض مواجهة قوية أمام فريق شبيبة القبائل الجزائري، ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تُقام المباراة في تمام التاسعة مساء يوم السبت المقبل بتوقيت القاهرة، ضمن لقاءات الجولة الخامسة للمجموعة الثانية، في مرحلة المجموعات من البطولة القارية.

ماذا يحتاج الأهلي للتأهل رسميًا؟

يدخل الأهلي اللقاء بأفضلية كبيرة، حيث يحتاج إلى تحقيق الفوز أو الخروج بنتيجة التعادل فقط من أجل حسم التأهل رسميًا إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

ويطمح بطل مصر إلى مواصلة مشواره في البطولة، خاصة في ظل رغبة جماهيره في استعادة لقب دوري أبطال أفريقيا من جديد، بعد أن أصبح الفريق قريبًا من الوصول إلى الأدوار الإقصائية.

النادي الأهلي الدردير إمام عاشور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

موعد انخفاض أسعار الدواجن بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو؟

الدواجن

لماذا ارتفعت أسعار الدواجن قبل شهر رمضان؟

وزير التربية والتعليم

مواعيد الدراسة في رمضان 2026 .. توضيح عاجل بشأنها

هل يجوز صيام أيامًا في النصف الثاني من شهر شعبان؟

هل يجوز صيام أيام في النصف الثاني من شهر شعبان؟.. الأزهر يحسم الجدل

والدة محمد علي العبد، ضحية غدر زوجته في مدينة رشيد بمحافظة البحيرة

ابني كان بيحبها وبيخاف عليها..والدة ضحية غدر زوجته بالبحيرة تكشف تفاصيل جديدة

إمام عاشور

استمراره صعب.. سيف زاهر يكشف خفايا أزمة إمام عاشور في الأهلي

أسعار الدواجن

قبل رمضان والأعياد.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

أحمد عبد القادر

شرط تعجيزي.. الكرمة العراقي يفجر مفاجأة بشأن عقد أحمد عبد القادر

ترشيحاتنا

طريقة عمل البفتيك

طريقة عمل البفتيك بمذاق شهي

النوبة القلبية

احترس.. أعراض غير متوقعة تكشف النوبة القلبية

الغدة الدرقية

اكتشفها بسرعة.. أعراض أشهر مشكلات الغدة الدرقية

بالصور

كنز طبيعي لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا الصحية؟

\كنز طبيعى لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا؟
\كنز طبيعى لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا؟
\كنز طبيعى لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا؟

كالسيوم وحديد.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب ؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟

دليلك في 5 خطوات لحماية صحة العظام

دليلك في 5 خطوات لحماية صحة العظام
دليلك في 5 خطوات لحماية صحة العظام
دليلك في 5 خطوات لحماية صحة العظام

طريقة تحضير بيكاتا الدجاج بالمشروم

طريقة تحضير البكاتا بالمشروم
طريقة تحضير البكاتا بالمشروم
طريقة تحضير البكاتا بالمشروم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد