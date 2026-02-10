قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حوادث دامية بالإسماعيلية والدقهلية.. مصرع 4 أشخاص وإصابة 29 آخرين في انقلاب ميكروباص وسيارة ربع نقل
أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الثلاثاء.. فيديو
توم براك: مشاركة سوريا بالتحالف ضد داعش فصل جديد في الأمن الجماعي
الهلال الأحمر المصري يدفع بأكثر من 65 ألف متطوع لمساندة الشعب الفلسطيني..تفاصيل
صور الأقمار الصناعية تفضح نشاط عسكري خفي لـ الدعم السريع داخل إثيوبيا | شاهد
أولوية الحصول لهؤلاء.. الموعد النهائي لتلقى طلبات شقق السكن البديل للإيجار القديم
من بطاقات بوكيمون إلى نجومية برشلونة.. لامين يامال يفتح صندوق ذكريات الطفولة ويتحدث عن حياته بعيدًا عن الشهرة
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026..والشعبة تكشف مفاجأة
السيطرة على حريق هائل بلوكاندة النهر الخالد في وسط القاهرة.. صور
القبض على المتهم بقتل كلب بالمعادى
تخفيضات خاصة للطلبة.. أسعار اشتراك المترو 2026
مزاح يتحول لمشاجرة بالأسلحة البيضاء بالإسكندرية
رياضة

خلف كل هدف أسطورة.. حكاية صناع الأسيست في دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا
منتصر الرفاعي

لا تختصر كرة القدم في لحظة تسجيل الهدف فقط فقبل أن تهتز الشباك تكون هناك لمسة عبقرية وتمريرة ساحرة فتحت الطريق نحو المجد. 

وفي بطولة بحجم دوري أبطال أوروبا حيث تصنع الأساطير وتُحسم المواجهات في أدق التفاصيل، تكتسب التمريرات الحاسمة قيمة استثنائية لتصبح لغة النخبة وعنوان الإبداع الحقيقي في ليالي الأبطال.

صناع المجد في ليالي الأبطال

على مدار تاريخ البطولة، برز عدد من صانعي الألعاب الذين تركوا بصمة خالدة بتمريراتهم الحاسمة، سواء عبر الكرات البينية المتقنة أو العرضيات الدقيقة أو اللمسات الذكية داخل منطقة الجزاء، ليسهموا في صناعة لحظات لا تُنسى وحسم مواجهات كبرى.

كريستيانو رونالدو.. أسطورة التهديف وصناعة الأهداف

يتربع البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد الأسبق على صدارة قائمة أكثر اللاعبين صناعةً للأهداف في تاريخ دوري أبطال أوروبا، بعدما قدم 42 تمريرة حاسمة خلال 183 مباراة، ليجمع بين لقبي الهداف التاريخي وصانع الأهداف الأول في البطولة.

وسجل رونالدو 140 هدفًا في دوري الأبطال ليؤكد حضوره الطاغي وتأثيره الكبير في البطولة القارية ويستحق عن جدارة لقب سيد دوري الأبطال بفضل أرقامه الاستثنائية وإرثه التاريخي.

دي ماريا وميسي في مطاردة الصدارة

ويأتي خلف رونالدو مباشرة الأرجنتيني أنخيل دي ماريا الذي صنع 41 هدفًا في 117 مباراة، ليؤكد استمراريته وتأثيره في البطولات الأوروبية، متقدما بفارق تمريرة واحدة على مواطنه الأسطورة ليونيل ميسي، الذي قدم 40 تمريرة حاسمة خلال 163 مباراة.

كوكبة من أساطير صناعة اللعب

وتضم قائمة صناع الأهداف التاريخيين في دوري أبطال أوروبا أسماء لامعة من مدارس كروية مختلفة أبرزهم نيمار جونيور وكيفن دي بروين وريان جيجز وتشافي هيرنانديز وتوماس مولر وأندريس إنييستا وكريم بنزيما.

أفضل صناع الأهداف في تاريخ دوري أبطال أوروبا

ووفقًا لتقرير صادر عن شبكة Sportsdunia العالمية، تضم قائمة أفضل عشرة لاعبين من حيث عدد التمريرات الحاسمة في تاريخ دوري أبطال أوروبا الأسماء التالية:

كريستيانو رونالدو: 42 تمريرة حاسمة

أنخيل دي ماريا: 41 تمريرة حاسمة

ليونيل ميسي: 40 تمريرة حاسمة

نيمار جونيور: 33 تمريرة حاسمة

كيفن دي بروين: 31 تمريرة حاسمة

ريان جيجز: 31 تمريرة حاسمة

تشافي هيرنانديز: 30 تمريرة حاسمة

توماس مولر: 30 تمريرة حاسمة

أندريس إنييستا: 29 تمريرة حاسمة

كريم بنزيما: 29 تمريرة حاسمة

دوري ابطال اوروبا كرستيانو رونالدو ميسي دي ماريا كريم بنزيما

الإيجار القديم

حذف بند الإخلاء نهائيًا| مشروع قانون جديد للإيجار القديم في البرلمان.. التفاصيل

مدبولي

بالأسماء .. تعرف على آخر تطورات التعديل الوزاري

التعديل الوزاري الجديد2026

14 اسما جديدا .. التعديل الوزاري 2026 بالكامل

مدبولي

بالأسماء .. وزراء باقون في مناصبهم

الدواجن

بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026

المجرم الجنسي إبستين ومعه ترامب

شاهد.. لحظة العثور على إبستين جثة هامدة في زنزانته

المجرم والمدمن على علاقات القاصرات وعمليات الاغتصاب “جيفري إبستين”

كيف وصلت كسوة الكعبة إلى مليادرير القاصرات إبستين؟.. العدل الأمريكية تجيب

الدكتورة جيهان زكي

جيهان زكي.. سيرة ثقافية عابرة للحدود في طريقها إلى وزارة الثقافة

راشفورد

راشفورد بين التألق والغموض.. لماذا أصبح نجم برشلونة خارج الحسابات الواضحة؟

فيتينيا

عرض ضخم من ريال مدريد يهز باريس.. 120 مليون يورو لضم "عقل" سان جيرمان

بالصور

عين الجمل.. 6 فوائد مذهلة لصحتك العقلية والجسدية

بعد زيادة أسعار السجائر.. رمضان فرصتك الذهبية للإقلاع عن التدخين بدون معاناة

خدر الأطراف أثناء النوم.. عرض عادي أم علامة جلطة؟ الحقيقة التي لا يجب تجاهلها

كنز من الفوائد لـ العرقسوس.. ومضر فى هذه الحالات

حلا شيحة

فخر وسلام.. حلا شيحة تعود من جديد للحديث عن الحجاب

هبة السيسي

معركة جديدة تبدأ.. فنانة شهيرة تعلن بداية جلسات علاجها بالكيماوي

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

