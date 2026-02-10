قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شريكة "ملياردير الجنس" تساوم ترامب بطلب العفو عنها
مفتي الجمهورية: الفضاء الرقمي سلاح ذو حدين ولا بد من التعامل معه برشد ووعي
حوادث دامية بالإسماعيلية والدقهلية.. مصرع 4 أشخاص وإصابة 29 آخرين في انقلاب ميكروباص وسيارة ربع نقل
أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الثلاثاء.. فيديو
توم براك: مشاركة سوريا بالتحالف ضد داعش فصل جديد في الأمن الجماعي
الهلال الأحمر المصري يدفع بأكثر من 65 ألف متطوع لمساندة الشعب الفلسطيني..تفاصيل
صور الأقمار الصناعية تفضح نشاط عسكري خفي لـ الدعم السريع داخل إثيوبيا | شاهد
أولوية الحصول لهؤلاء.. الموعد النهائي لتلقى طلبات شقق السكن البديل للإيجار القديم
من بطاقات بوكيمون إلى نجومية برشلونة.. لامين يامال يفتح صندوق ذكريات الطفولة ويتحدث عن حياته بعيدًا عن الشهرة
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026..والشعبة تكشف مفاجأة
السيطرة على حريق هائل بلوكاندة النهر الخالد في وسط القاهرة.. صور
القبض على المتهم بقتل كلب بالمعادى
رياضة

رونالدو يرفع راية القيادة مجددا.. هل تنتهي الأزمة ويعود الاستقرار للنصر؟

رونالدو
رونالدو
منتصر الرفاعي

أسدل الستار على أزمة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع نادي النصر السعودي، بعد التوصل إلى اتفاق أنهى الخلافات الإدارية الأخيرة، ليصبح قائد “العالمي” جاهزًا للعودة إلى المشاركة في المباريات، بداية من مواجهة الفتح المقررة يوم 14 فبراير الجاري.

وأكدت تقارير صحف عالمية أن رونالدو قرر إنهاء مقاطعته لمباريات النصر، عقب استجابة صندوق الاستثمارات العامة لمطالبه الرئيسية والتي تصدرتها تسوية الرواتب المتأخرة لموظفي النادي ولاعبي الفريق، إلى جانب إعادة الصلاحيات الإدارية الكاملة لإدارة النصر.

غياب مؤقت وانفراجة سريعة
وغاب كريستيانو رونالدو البالغ من العمر 41 عاما عن مباراتين خلال الفترة الماضية بسبب الخلافات الإدارية، قبل أن تشهد الساعات الأخيرة انفراجة كبيرة، تمثلت في سداد جميع مستحقات موظفي النادي، فضلًا عن دفع رواتب فريق سيدات النصر حتى نهاية الموسم.

وشمل الاتفاق أيضًا عودة الصلاحيات الإدارية لكل من جوزيه سيميدو وسيماو كوتينيو، مع تعهد بمنح إدارة النادي استقلالية كاملة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وهو ما مهد الطريق لعودة النجم البرتغالي إلى الملاعب وقيادة الفريق من جديد.

انتصار إداري لـ الدون


وأشارت صحيفة أبولا البرتغالية إلى أن هذا الخلاف انتهى بانتصار واضح لكريستيانو رونالدو مؤكدة أن موقفه كان حاسمًا في الدفاع عن حقوق العاملين داخل النادي وهو ما يعكس دوره القيادي داخل وخارج المستطيل الأخضر.

وباتت جماهير النصر على موعد مع عودة أسطورتها البرتغالية في مواجهة الفتح في خطوة يُنتظر أن تسهم في إعادة الاستقرار للفريق خلال المرحلة المقبلة من الموسم مع استئناف المنافسة بقوة على مختلف البطولات.

رونالدو كرستيانو رونالدو النصر السعودي النصر

الإيجار القديم

حذف بند الإخلاء نهائيًا| مشروع قانون جديد للإيجار القديم في البرلمان.. التفاصيل

مدبولي

بالأسماء .. تعرف على آخر تطورات التعديل الوزاري

التعديل الوزاري الجديد2026

14 اسما جديدا .. التعديل الوزاري 2026 بالكامل

مدبولي

بالأسماء .. وزراء باقون في مناصبهم

الدواجن

بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026

المجرم الجنسي إبستين ومعه ترامب

شاهد.. لحظة العثور على إبستين جثة هامدة في زنزانته

المجرم والمدمن على علاقات القاصرات وعمليات الاغتصاب “جيفري إبستين”

كيف وصلت كسوة الكعبة إلى مليادرير القاصرات إبستين؟.. العدل الأمريكية تجيب

أرشيفية

أسعار السلع مع اقتراب رمضان.. ومعارض «أهلا رمضان» توفر تخفيضات تصل لـ25٪

صورة ارشيفية

مصر تتصدر مؤشر نمو السياحة في الشرق الأوسط عام 2025

أرشيفية

للمقبلين على البناء.. أسعار مواد البناء في فبراير 2026

عين الجمل.. 6 فوائد مذهلة لصحتك العقلية والجسدية

بعد زيادة أسعار السجائر.. رمضان فرصتك الذهبية للإقلاع عن التدخين بدون معاناة

خدر الأطراف أثناء النوم.. عرض عادي أم علامة جلطة؟ الحقيقة التي لا يجب تجاهلها

كنز من الفوائد لـ العرقسوس.. ومضر فى هذه الحالات

حلا شيحة

فخر وسلام.. حلا شيحة تعود من جديد للحديث عن الحجاب

هبة السيسي

معركة جديدة تبدأ.. فنانة شهيرة تعلن بداية جلسات علاجها بالكيماوي

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

