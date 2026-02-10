رونالدو يرفع راية القيادة مجددا.. هل تنتهي الأزمة ويعود الاستقرار للنصر؟

أسدل الستار على أزمة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع نادي النصر السعودي، بعد التوصل إلى اتفاق أنهى الخلافات الإدارية الأخيرة، ليصبح قائد “العالمي” جاهزًا للعودة إلى المشاركة في المباريات، بداية من مواجهة الفتح المقررة يوم 14 فبراير الجاري.

وأكدت تقارير صحف عالمية أن رونالدو قرر إنهاء مقاطعته لمباريات النصر، عقب استجابة صندوق الاستثمارات العامة لمطالبه الرئيسية والتي تصدرتها تسوية الرواتب المتأخرة لموظفي النادي ولاعبي الفريق، إلى جانب إعادة الصلاحيات الإدارية الكاملة لإدارة النصر.

غياب مؤقت وانفراجة سريعة

وغاب كريستيانو رونالدو البالغ من العمر 41 عاما عن مباراتين خلال الفترة الماضية بسبب الخلافات الإدارية، قبل أن تشهد الساعات الأخيرة انفراجة كبيرة، تمثلت في سداد جميع مستحقات موظفي النادي، فضلًا عن دفع رواتب فريق سيدات النصر حتى نهاية الموسم.

وشمل الاتفاق أيضًا عودة الصلاحيات الإدارية لكل من جوزيه سيميدو وسيماو كوتينيو، مع تعهد بمنح إدارة النادي استقلالية كاملة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وهو ما مهد الطريق لعودة النجم البرتغالي إلى الملاعب وقيادة الفريق من جديد.

انتصار إداري لـ الدون



وأشارت صحيفة أبولا البرتغالية إلى أن هذا الخلاف انتهى بانتصار واضح لكريستيانو رونالدو مؤكدة أن موقفه كان حاسمًا في الدفاع عن حقوق العاملين داخل النادي وهو ما يعكس دوره القيادي داخل وخارج المستطيل الأخضر.

وباتت جماهير النصر على موعد مع عودة أسطورتها البرتغالية في مواجهة الفتح في خطوة يُنتظر أن تسهم في إعادة الاستقرار للفريق خلال المرحلة المقبلة من الموسم مع استئناف المنافسة بقوة على مختلف البطولات.