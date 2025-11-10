قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية: نتابع الأوضاع في مالي وننسيق مع السلطات لضمان سلامة المصريين
إيران على حافة العطش.. سدود مشهد تجف والعاصمة في انتظار المطر
ربوا عيالكو|مدرسة توجه رسالة للأهالي بعد ارتفاع حالات العنف والانفلات بين الطلاب
بعد قليل.. انطلاق المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب في 14 محافظة
وزير الخارجية يؤكد ضرورة توفير أقصي درجات الحماية للمصريين المقيمين في مالي
عايز المرتب يكفي ويزيد؟.. عليك بهذا العمل
انطلاق المرحلة الأولى من انتخابات النواب اليوم.. وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة خرق الصمت
أخبار التوك شو| أبو العينين: العلاقات المصرية الصينية تعيش عصرها الذهبي.. وأحمد عز: كامل الوزير أهم وزير صناعة في مصر منذ 40 عاما
أسعار الذهب محليا وعالميا اليوم الإثنين 10-11-2025
اتحاد أمهات مصر: المشاركة في انتخابات مجلس النواب 2025 واجب وطني
البابا تواضروس يضع حجر أساس مستشفى.. وبفتتح مدرسة في 6 أكتوبر
قذف محصنات.. هبة يسري تدافع عن دينا الشربيني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إيران.. جفاف السدود يهدد مشهد وطهران بأسوأ أزمة مياه منذ ستة عقود

سد في ايران
سد في ايران
الخارجي

تواجه إيران واحدة من أكثر أزماتها المائية حدة في تاريخها الحديث، وسط تراجع غير مسبوق في مستويات السدود التي تغذي مدينة مشهد شمال شرقي البلاد، حيث انخفض المخزون المائي إلى أقل من 3% فقط، في ظل تفاقم موجات الجفاف التي تضرب معظم المحافظات الإيرانية.

وقال حسين إسماعيليان، الرئيس التنفيذي لشركة المياه في مشهد، في تصريحات لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا) "انخفضت كميات المياه المخزّنة في سدود مشهد إلى ما دون 3%، والوضع الحالي يؤكد أن إدارة استهلاك المياه لم تعد خيارًا أو توصية، بل ضرورة وجودية".

وتعتمد مشهد – التي تُعد ثاني أكبر المدن الإيرانية من حيث عدد السكان، ويقطنها نحو أربعة ملايين نسمة – على أربعة سدود رئيسية لتأمين احتياجاتها المائية.

 وأوضح إسماعيليان أن معدل الاستهلاك اليومي يبلغ ثمانية آلاف لتر في الثانية، بينما لا تؤمّن السدود سوى ما بين ألف إلى ألف وخمسمئة لتر فقط، مشيرًا إلى أن السلطات تعمل على مراجعة خطط ترشيد المياه بعد جفاف عدد كبير من الآبار الاحتياطية.

وفي العاصمة طهران، لم يكن الوضع أفضل حالًا؛ إذ حذّرت الجهات المختصة خلال عطلة نهاية الأسبوع من احتمال انقطاعات متكررة في إمدادات المياه، ووصفت الأزمة بأنها "أسوأ موجة جفاف تشهدها البلاد منذ عقود".

عبر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان عن قلقه العميق، محذرًا من أن "عدم هطول الأمطار قبل حلول الشتاء قد يضطر الحكومة إلى اتخاذ قرارات قاسية، من بينها إخلاء العاصمة طهران"، في إشارة إلى خطورة الموقف.

ووفقًا لتقارير رسمية، وصلت خمسة سدود رئيسية تغذي العاصمة إلى مستويات حرجة، أحدها جفّ تمامًا، بينما يعمل آخر بأقل من 8% من طاقته.

وأشار إسماعيليان إلى أن خفض استهلاك المياه بنسبة 20% فقط "قد يسمح بإدارة الأزمة دون اللجوء إلى تقنين الإمدادات أو قطعها"، لكنه حذر من أن المستهلكين ذوي الاستخدام المرتفع قد يواجهون انقطاعات مبكرة في الخدمات.

من جانبها، نقلت وكالة "مهر" عن عباس علي كيخائي، مسؤول في شركة إدارة موارد المياه الإيرانية، أن 19 سدًا رئيسيًا في مختلف أنحاء البلاد – أي نحو 10% من إجمالي السدود – جفّت بالكامل حتى أواخر أكتوبر الماضي.

أما في طهران، فأفاد موقع إيران إنترناشيونال بأن السدود التي تغذي العاصمة، بما فيها سد أمير كبير (كرج)، تحتوي حاليًا على أقل من 15 مليون متر مكعب من المياه، وهي كمية لا تكفي سوى لأقل من أسبوعين من الاستهلاك.

إيران طهران مسعود بزشكيان الرئيس الإيراني سد أمير كبير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنان اسماعيل الليثي

مصدر طبي.. الفنان اسماعيل الليثي حالته حرجة وغير مستقرة لليوم الثالث

تجاهل زيزو مصافحة هشام نصر

لماذا تجاهل زيزو مصافحة هشام نصر نائب رئيس الزمالك؟.. إليك التفاصيل

زيزو

لقطة ليست جيدة.. حمادة عبد اللطيف يهاجم زيزو بعد عدم مصافحة نائب رئيس الزمالك

شوبير

من غير هاردلك.. شوبير يوجه رسالة لعمرو أديب

بيزيرا

رضا عبد العال: بيزيرا خد علقة موت من لاعبي الأهلي

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

أسعار الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم

شيكابالا

شيكابالا ينتقد لاعبي الزمالك بعد خسارة السوبر المصري: الفريق معمول غلط

ياسر جلال

والدي حكى لي.. ياسر جلال يوضح حقيقة تصريحاته في مهرجان وهران بالجزائر

ترشيحاتنا

الحملة

قرار بغلق 5 منشآت طبية مخالفة بالإسماعيلية

الاعمال

الإسماعيلية.. مديرية الزراعة تصرف الأسمدة للموسم الشتوي

الإزالة

إزالة 21 حالة تعدٍّ على مساحة 17 فدانا و3 قراريط بالقنطرة غرب

بالصور

كاديلاك تودع 2 من أفضل سيارات العلامة على الإطلاق

كاديلاك
كاديلاك
كاديلاك

ريهام حجاج تخطف الأنظار في حفل الجراند بول بقصر عابدين

ريهام حجاج
ريهام حجاج
ريهام حجاج

فيديو

السبب الحقيقي في وفاة عروس ليلة زفافها

متلازمة القلب السعيد.. جمال شعبان يوضح سبب وفاة عروس ليلة زفافها

رسالة مي عمر لآن الرفاعي

"انتي الضهر اللي بيرجعله مهما حصل".. مي عمر تساند ٱن الرفاعي

وفاة عروس

وفاة عروس بعد ساعات من زفافها تهز السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

المزيد