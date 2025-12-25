اليوم..أكثر من 5900 طن مساعدات غذائية وطبية وبترولية مصرية تدخل غزة

قال زياد قاسم، مراسل القاهرة الإخبارية، إن شاحنات المساعدات الإغاثية والإنسانية بدأت بالتدفق من الأراضي المصرية إلى داخل الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة عبر معبر رفح البري منذ صباح اليوم، ضمن سلسلة قوافل «زاد العز» من مصر إلى قطاع غزة.

وأضاف «قاسم»، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد أبو زيد على قناة القاهرة الإخبارية، أن القافلة الحالية، وهي القافلة رقم 102 ضمن سلسلة قوافل «زاد العزة»، يجري تسييرها وتجهيزها من قبل الهلال الأحمر المصري منذ انطلاق هذه القوافل في 27 يوليو الماضي، مشيرًا إلى أن القافلة تضم كميات كبيرة من المساعدات المتنوعة.

وأشارـ إلى أن القافلة حملت ما يزيد على 5900 طن من المساعدات الإغاثية والإنسانية تنوعت بين السلال والمواد الغذائية، والمستلزمات الإغاثية والطبية، والأدوية العلاجية، إضافة إلى المواد البترولية، موضحًا أن المساعدات الغذائية شملت أكثر من 3000 طن من السلال الغذائية وأجولة الطحين.

وبيّن، أن القافلة تضمنت أكثر من 1900 طن من المستلزمات الطبية والأدوية العلاجية، إلى جانب ما يزيد على 1000 طن من المواد البترولية المختلفة، بما في ذلك السولار والغاز الطبيعي والبنزين، والتي تُعد ضرورية لتلبية الاحتياجات الأساسية داخل القطاع.

وأضاف أن القافلة شملت أيضًا كميات كبيرة من مواد الإيواء، استجابة لسوء الأحوال الجوية التي ضربت قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي، وأسفرت عن تضرر أكثر من 90% من الخيام داخل القطاع، لافتًا إلى إدخال أكثر من 33 ألف بطانية خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، إضافة إلى أكثر من 3000 خيمة.