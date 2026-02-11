تشكيل إنبي ضد بيراميدز في الدوري المصري

أعلن الجهاز الفني الاول لكرة القدم بنادي إنبي بقيادة حمزة الجمل المدير الفني، عن تشكيل فريقه ضد بيراميدز والمقرر انطلاقها بعد قليل في دوري نايل.

ويستضيف إنبي ضيفه بيراميدز في تمام الساعة الخامسة مساء علي ملعب إستاد بتروسبورت في الجولة الثانية عشرة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل إنبي ضد بيراميدز:

حراسة المرمي: عبدالرحمن سمير

خط الدفاع: أحمد صبيحة - أحمد كالوشا - سيد سعيد - مروان داوود.

خط الوسط: علي محمود - أحمد العجوز - زياد كمال

خط الهجوم: محمد حتحوت - رفيق كابو - يوسف أوبابا

وجاء دكة البدلاء:

رضا السيد - هشام عادل - أحمد كفتة - مهاب سامي - أحمد إسماعيل - حامد عبدالله - أقطاي عبدالله - حازم تمساح - محمد جولدي.