بابا الفاتيكان: يواجه مئات الآلاف من سكان غزة أمطار الشتاء في ظروف قاسية

ندد بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر في عظته بمناسبة عيد الميلاد، اليوم /الخميس/، بـ"عبثية" الخطاب العدائي و"الجراح المفتوحة" التي خلفتها الحروب حول العالم، مشيرًا تحديدًا إلى الوضع الإنساني في غزة.



وأعلن خلال قداس أقيم في كاتدرائية القديس بطرس بالفاتيكان "إن أجساد السكان المستضعفين هشة، وقد اختبرتها حروب كثيرة جارية أو منتهية، مخلفةً وراءها خرابًا وجراحًا مفتوحة"، كما نقل راديو "لاك" السويسري.



وقال البابا الأمريكي إنه يفكر في "الخيام في غزة، المعرضة لأسابيع للمطر والرياح والبرد"، حيث يواجه مئات الآلاف من سكان غزة أمطار الشتاء في ظروف قاسية.