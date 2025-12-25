قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرصد الأزهر: ما يجري في الأراضي الفلسطينية يؤكد أن جرائم الحرب الصهيونية لم تنته بعد
الوطنية للانتخابات تعلن نتائج جولة الإعادة بالمرحلة الثانية بالنواب في القاهرة
أحمد مرتضى منصور يطلب تعويض ربع مليون جنيه عن وفاة السباح يوسف.. فيديو
كواليس أخطر خصام في تاريخ الغناء.. ليلة وقفت فيها أم كلثوم ضد عبد الحليم
من أفضل المعلقين.. خالد الغندور يشارك صورته مع علي محمد علي
الوطنية للانتخابات: إبطال 4 لجان فرعية في بلبيس والمنصورة وميت غمر
بدء مؤتمر إعلان نتيجة الـ55 دائرة بالمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب
الإحصاء يصدر العدد السادس عشر بعد المائة من الكتاب الإحصائي السنوي 2025
وزير الخارجية: تسيسس صارخ لإدارة السد الأثيوبي أدى إلى غرق بعض المناطق بالسودان
حماس: نثق بقدرة ترامب على تحقيق السلام في قطاع غزة
الحزن يغطي إمبابة بعد وفاة السيدة ليلى وأولادها بالعقار المنهار
منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا.. صراع النقاط والثأر وتفادي الأخطاء في أمم أفريقيا
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار العالم

حماس: نثق بقدرة ترامب على تحقيق السلام في قطاع غزة

ترامب
ترامب
محمود نوفل

أكدت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” على ثقتها بقدرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تحقيق السلام في قطاع غزة والمنطقة لأنه الشخص الوحيد القادر على إلزام نتنياهو باستحقاقات السلام .

وفي بيان مقتضب لها ، دعت حماس ترامب لمواصلة جهوده في إرساء الاستقرار بالمنطقة.


وكان مسؤولون إسرائيليون في وقت سابق، أعلنوا أن القرارات الرئيسية بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة تتوقف على موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، بما في ذلك كيفية ربط نزع سلاح حماس بانسحاب الجيش الإسرائيلي.

ونقلت صحيفة (هاآرتس) الإسرائيلية عن المسئولين قولهم إن الحكومة الإسرائيلية تنتظر اجتماعًا بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المقرر عقده في 29 ديسمبر الجاري في فلوريدا، قبل تحديد كيفية الاستعداد للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ووضع الخطوط العريضة لإعادة إعمار غزة.


وكان ممثلون عن الولايات المتحدة ومصر وقطر وتركيا قد اجتمعوا في ميامي "لمراجعة تنفيذ المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار في غزة والمضي قدماً في التحضيرات للمرحلة الثانية" ، حسبما أعلن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف في بيان له.


ووفقا للبيان: حققت المرحلة الأولى تقدماً ملحوظاً، شمل توسيع نطاق المساعدات الإنسانية، وإعادة جثامين الرهائن، والانسحاب الجزئي للقوات، وخفض حدة الأعمال العدائية.


وبحسب البيان .. ناقشت الأطراف تدابير التكامل الإقليمي، وأعربت عن دعمها لإنشاء وتفعيل مجلس السلام كإدارة انتقالية في غزة في أقرب وقت ممكن فيما أكد الممثلون التزامهم بخطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في غزة وحثوا جميع الأطراف على الوفاء بالتزاماتها وضبط النفس، والتعاون مع آليات المراقبة.


وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد صرح بحسب هيئة البث الإسرائيلية بأنه لم يتم التوصل بعد إلى قرار بشأن المرحلة الثانية من اتفاق غزة..قائلا : إنه ينتظر لقاءً مرتقبًا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمزيد من المناقشات.

ترامب حماس قطاع غزة نتنياهو اتفاق وقف إطلاق النار

الاهلي

بالاتفاق بين الخطيب وأبو علي.. حارس الأهلي إلى المصري في يناير

دار الإفتاء

الإفتاء تحسم الجدل حول حكم تهنئة المسيحيين برأس السنة الميلادية

دعاء شهر رجب للزواج

دعاء شهر رجب للزواج.. رددي 8 كلمات نبوية يرزقك الله بالزوج الصالح

المتهمة

جوزي ظابط.. التحقيق مع بطلة فيديو خناقة مع عامل محل بالجيزة

عداد الكهرباء

باقي 6 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

مفيدة شيحة

الخصوصية خط أحمر.. تعليق ناري من مفيدة شيحة على واقعة الفيشاوي

ارشيفية

في غرفة الدمج.. مدرس عربي يهتك عرض طفل يعاني من تأخر ذهني بالهرم

الاهلي

موعد مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات في كأس مصر 2025-2026

الإسماعيلي

غيابات الإسماعيلي قبل مواجهة بيراميدز في بطولة كأس عاصمة مصر

يوسف بلعمري

سر تعطل صفقة انضمام يوسف بلعمري للنادي الأهلي

محمد صبيح

الكيك بوكسينج يعقد دورة للمدربين والحكام والاختبارات والترقي

بالصور

حملات مكبرة لإزالة تعديات البناء المخالف بمختلف مراكز الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

«القومي للمرأة» بالشرقية يستخرج 25 ألف بطاقة رقم قومي للسيدات بالمجان.. صور

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة

طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة في المنزل بسهولة وطعم مذهل

كيكة البرتقال
كيكة البرتقال
كيكة البرتقال

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أبريل 2026

مدير إدارة التجنيد
مدير إدارة التجنيد
مدير إدارة التجنيد

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

