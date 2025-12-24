برئاسة الحية.. وفد من حماس يلتقي وزير الخارجية التركي في أنقرة

أعلنت حركة "حماس" اليوم الأربعاء، أن وفدا قياديا برئاسة خليل الحية، رئيسها في قطاع غزة، التقى مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في العاصمة التركية أنقرة.







اتفاق وقف الحرب على غزة





وأوضح البيان أن وفد "حماس" بحث مع فيدان مجريات تطبيق اتفاق وقف الحرب الإسرائيلية على غزة، ومستجدات الأوضاع السياسية والميدانية، مشيرا إلى أن الحية "وضع وزير الخارجية التركي في صورة التزام المقاومة ببنود الاتفاق"، محذرا من الاستهدافات والخروقات الإسرائيلية المتكررة، التي تهدف إلى عرقلة الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق وتقويض التفاهمات القائمة.





وأضافت "حماس" في بيان أن الوفد يتألف، إلى جانب الحية، من زاهر جبارين، رئيس الحركة في الضفة الغربية، وباسم نعيم عضو مكتبها السياسي في غزة، وموسى عكاري ممثلها في تركيا.







وأشار البيان إلى أن الوفد استعرض تفاصيل الأزمة الإنسانية المتفاقمة، مشيرا إلى أن المساعدات الإغاثية التي تدخل القطاع "لا ترقى للحد الأدنى من الاحتياجات؛ نظرا لأن 60% من الشاحنات التي يُسمح بدخولها هي شاحنات لبضائع تجارية وليست مساعدات إنسانية، مما يحرم الشريحة الأكبر من أبناء الشعب الفلسطيني من الحصول على احتياجاتهم الأساسية من غذاء ودواء وخيام بشكل إغاثي عاجل".





كما بحث اللقاء التطورات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، وأكد وفد "حماس"، خطورة الممارسات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية والمسيحية، وفقا للبيان.





ولفتت "حماس" في بيانها، إلى أن اللقاء، تناول مسار تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية لمواجهة المخططات التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية.





من جانبه، أكد فيدان على "موقف الجمهورية التركية الثابت في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، واستمرار الجهود التركية لتقديم الدعم الإغاثي وتأمين احتياجات الإيواء العاجلة لأهلنا في القطاع"، بحسب ما جاء في بيان "حماس".





وفي ختام اللقاء، أعرب وفد قيادة الحركة عن تقديره "للدور التركي المسؤول ومواقف القيادة التركية المساندة لصمود الشعب الفلسطيني وثوابته الوطنية".