وزير دفاع الاحتلال يهدد حماس : سنقيم منطقة أمنية عازلة داخل القطاع

أكد وزير دفاع الاحتلال يسرائيل كاتس أن قواته لن تخرج أبدا من قطاع غزة وسنقيم منطقة أمنية عازلة داخل القطاع.

وقال كاتس في تصريحات له : لقد انتصرنا في غزة وإذا لم تقم حماس بنزع سلاحها بموجب خطة ترامب فسنفعل نحن ذلك.

وفي وقت لاحق ، قال وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس : إن إسرائيل لن تنسحب بشكل كامل من قطاع غزة، في موقف يعكس توجهات حكومة الاحتلال بشأن مستقبل الوجود العسكري الإسرائيلي في القطاع، وذلك بحسب ما نقلته وسائل إعلام عبرية.

ويأتي تصريح كاتس في وقت تستمر فيه العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وسط غياب أي إعلان رسمي عن جدول زمني للانسحاب الكامل أو تسليم إدارة القطاع، في ظل تصاعد الانتقادات الدولية والمطالبات بوقف الحرب ورفع الحصار.