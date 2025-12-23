قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يشهد توقيع 3 عقود مشروعات صناعية باقتصادية قناة السويس باستثمارات 1.15 مليار دولار
الصحة تشارك في فعاليات جمعية شريان العطاء لتعزيز ثقافة التبرع بالدم
جنوب سيناء تطلق إستراتيجية التنمية المستدامة لشرم الشيخ ضمن مشروع "جرين شرم"
قرار عاجل من المحكمة في طعن نادي الزمالك على قرار سحب أرض أكتوبر
سموتريتش: نتنياهو وجه بتوسيع “شرعنة” الاستيطان في الضفة الغربية
خدمات طب الأسرة المتكاملة بـ5 جنيهات فقط.. طفرة في خدمات الـتأمين الصحي الشامل
جراحة دقيقة لاستئصال "كيس سحائي" وإصلاح عيوب خلقية معقدة لرضيع بأسيوط
الذهب في الصاعد.. رسالة عاجلة من الشعبة للمقبلين على الزواج
صحة غزة: إرتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة لـ 70,942 شهيدا
البرلمان التركي يوافق على تمديد مهمة الجيش في ليبيا لمدة عامين
مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن حسام حسن
5 قتلى في تحطم طائرة تابعة للبحرية المكسيكية قبالة سواحل أمريكية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير دفاع الاحتلال: لن ننسحب بالكامل من قطاع غزة

عناصر جيش الاحتلال في غزة
عناصر جيش الاحتلال في غزة
القسم الخارجي

قال وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء: إن إسرائيل لن تنسحب بشكل كامل من قطاع غزة، في موقف يعكس توجهات حكومة الاحتلال بشأن مستقبل الوجود العسكري الإسرائيلي في القطاع، وذلك بحسب ما نقلته وسائل إعلام عبرية.

ويأتي تصريح كاتس في وقت تستمر فيه العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وسط غياب أي إعلان رسمي عن جدول زمني للانسحاب الكامل أو تسليم إدارة القطاع، في ظل تصاعد الانتقادات الدولية والمطالبات بوقف الحرب ورفع الحصار.

استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لسيادة سوريا

وفي سياق متصل، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها في الأراضي السورية، حيث توغلت وحدات من الجيش الإسرائيلي، أمس الاثنين، في ريف درعا الغربي جنوب سوريا، وأقامت حاجزًا عسكريًا أدى إلى تقييد حركة المدنيين، في خطوة وُصفت بأنها انتهاك جديد للسيادة السورية.

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بأن القوات الإسرائيلية تقدمت إلى المنطقة الواقعة بين قريتي معرية وعبدين في ريف درعا الغربي، حيث أنشأت حاجزًا عسكريًا عند مفترق طرق يُعرف محليًا باسم “المقسم”.

ونقلت الوكالة عن مختار قريتي عبدين ومعرية، موفق محمود، قوله إن القوات الإسرائيلية توغلت فجرًا بين القريتين وأقامت حاجزًا مؤقتًا عند نقطة المقسم، ما تسبب بحالة من القلق بين الأهالي وقيّد حركة التنقل، خاصة للمزارعين والطلاب.

ويأتي هذا التوغل في إطار تكرار العمليات البرية الإسرائيلية في ريف درعا الغربي، والتي غالبًا ما تترافق مع إقامة حواجز عسكرية مؤقتة، وتهدف، بحسب مصادر رسمية سورية، إلى التضييق على الحياة اليومية للسكان وفرض واقع أمني جديد في المنطقة الحدودية.

وكانت المدفعية الإسرائيلية قد قصفت، في السادس من ديسمبر الجاري، موقعًا عسكريًا مهجورًا شمال قرية جملة في منطقة حوض اليرموك، دون تسجيل خسائر بشرية، وفق ما أعلنت السلطات السورية.

كما صعد جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأحد الماضي، من عملياته العسكرية في جنوب غربي سوريا، من خلال تنفيذ ثلاث توغلات منفصلة في محيط محافظة القنيطرة، ما رفع عدد الغارات الجوية والتوغلات البرية الإسرائيلية منذ مطلع ديسمبر الجاري إلى 43 عملية، بحسب إحصاء لوكالة الأناضول.

كاتس غزة قطاع غزة الاحتلال إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

لحظة درامية مثيرة.. ماذا قالت الصحافة الإنجليزية عن هدف صلاح أمام زيمبابوي؟

الذهب

ارتفاع كبير في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 23-12-2025

صلاح وهالاند

بعد الفوز على زيمبابوي.. تعليقات تشجيعية من هالاند لـ صلاح ومرموش

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

اشتري وخزني.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025

عداد الكهرباء

باق 8 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

حين يتحول الميراث إلى جريمة… كرامة تسحل وعدالة ننتظرها| واقعة موثقة

حين يتحول الميراث إلى جريمة.. طالبة الطب ذهبت للمطالبة بحق والدتها فتعرضت للضرب في الشرقية

عداد الكهرباء

محضر وغرامة.. لو فتحت مكتب أو وصلت كهرباء للدور التاني بمنزلك

باسترون داكا

محمد طارق أضا يحذر من الاحتفالات الخطرة بعد سقوط مروع للاعب زامبيا

ترشيحاتنا

شراكة جديدة

وفد مصري يطلع على التجارب الإقليمية الرائدة لدعم التحول الرقمي للقطاع الصحي

احمد يحيي

أحمد يحيى لصدى البلد: الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والشمول المالي يقودون رؤيتنا لمستقبل الخدمات الرقمية

وزير السياحة والآثار

شركات السياحة: لقاء وزيري السياحة والحج يعزز نجاح موسم الحج والعمرة

بالصور

أحسن من الجاهز.. طريقة عمل النسكافيه في البيت

طريقة عمل النسكافيه في البيت
طريقة عمل النسكافيه في البيت
طريقة عمل النسكافيه في البيت

أغرب 5 أخطاء شائعة في العناية بالشعر… والمصابون لا يشعرون بها

أغرب 5 أخطاء شائعة في العناية بالشعر… والمصابون لا يشعرون بها
أغرب 5 أخطاء شائعة في العناية بالشعر… والمصابون لا يشعرون بها
أغرب 5 أخطاء شائعة في العناية بالشعر… والمصابون لا يشعرون بها

هل تصدقين؟ مشروب صباحي بسيط قد يزيد خطر الشيخوخة المبكرة

مشروب صباحي بسيط قد يزيد خطر الشيخوخة المبكرة
مشروب صباحي بسيط قد يزيد خطر الشيخوخة المبكرة
مشروب صباحي بسيط قد يزيد خطر الشيخوخة المبكرة

قلق بين الجمهور بعد ظهور الفنان إدوارد على كرسي متحرك.. تفاصيل حالته الصحية

قلق بين الجمهور بعد ظهور الفنان إدوارد على كرسي متحرك… تفاصيل حالته الصحية
قلق بين الجمهور بعد ظهور الفنان إدوارد على كرسي متحرك… تفاصيل حالته الصحية
قلق بين الجمهور بعد ظهور الفنان إدوارد على كرسي متحرك… تفاصيل حالته الصحية

فيديو

صورة أرشيفية

في سماء أمريكا.. طيار يفجّر جدلًا واسعًا بعد ادعائه مواجهة كائنات فضائية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

د. محمد غسكر

د.محمد عسكر يكتب.. السوشيال ميديا.. وأبواق لا تعرف الصمت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: سيد التيجان

المزيد