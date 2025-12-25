قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير التعليم: المعلمون في مصر على أعلى مستوى.. وبيزنس السناتر انخفض لأكثر من 60%
القبض على شخصين تعديا على فتاة من ذوى الهمم داخل مسكنها بالإسكندرية
موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا في أمم أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة
كهانة مُحرَّمة.. الأزهر: مشاهدة العرافين على الفضائيات مع عدم تصديقهم «إثم ومعصية»
قطع المياه عن عدد من مناطق محافظة القاهرة.. غدا
محمد شحاتة يسجل أجمل أهداف كأس أمم أفريقيا في المغرب .. ماذا فعل؟
أسعار البنزين والسولار اليوم الخميس
الداخلية تكشف حقيقة اختطاف فتاة بالبحيرة
عضو بالشيوخ الأمريكي: الدين العام يرتفع 75 ألف دولار كل ثانية
طلاق رسمى بعد انفصال منذ شهور.. صور جمعت بين عمرو أديب و لميس الحديدي
وزير الخارجية: بعض نزلاء مراكز التأهيل يرفضون الخروج بعد انتهاء أحكامهم بسبب الرعاية الصحية
رفع الحد الأدنى للمعاشات ومنحة 1500 جنيه.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها يناير 2026
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

حبة من البرتقال.. ماذا تفعل لمريض السكري والقلب؟

حبة من البرتقال.. ماذا تفعل لمريض السكرى والقلب
حبة من البرتقال.. ماذا تفعل لمريض السكرى والقلب
رنا عصمت

يُعدّ البرتقال واليوسفي من أشهر الفواكه الحمضية الغنية بالعناصر الغذائية المهمة لصحة الجسم، ويتميزان بمحتواهما العالي من فيتامين C ومضادات الأكسدة، مما يجعلهما من أفضل الأطعمة لتعزيز المناعة، خاصة خلال فصول البرد.

ويعتقد الكثيرون أن مريض السكري يجب أن يبتعد تمامًا عن الفواكه الحلوة، لكن البرتقال يثبت العكس.

فهو من أكثر الفواكه أمانًا وفائدة لمرضى السكري عند تناوله باعتدال.

فوائد البرتقال لمريض السكري..

 

1- غني بالألياف:

الألياف الموجودة في البرتقال تُبطئ امتصاص السكر في الدم، مما يساعد على استقرار مستويات الجلوكوز.

2- مؤشر جلايسيمي منخفض:

يحتوي البرتقال على مؤشر جلايسيمي منخفض، أي أنه لا يسبب ارتفاعًا مفاجئًا في سكر الدم.

3- فيتامين C قوي:

يساعد على تقوية المناعة ومكافحة الالتهابات التي قد تُصيب مرضى السكري بسهولة أكبر.

4- مفيد للقلب:

البوتاسيوم ومضادات الأكسدة في البرتقال تقلل من خطر أمراض القلب، وهي من المضاعفات الشائعة لمرضى السكري.

فوائد أخرى للبرتقال

1. تقوية جهاز المناعة

يحتوي البرتقال واليوسفي على كميات كبيرة من فيتامين C الذي يساعد الجسم على إنتاج خلايا مناعية قوية، ويقلل من شدة نزلات البرد ويُسرّع الشفاء منها.

2. تحسين صحة الجلد

يساهم فيتامين C ومضادات الأكسدة في:

-تحفيز إنتاج الكولاجين

-الحفاظ على نضارة البشرة

-تقليل ظهور التجاعيد

-حماية الجلد من أضرار الشمس والملوثات

حبة من البرتقال ماذا تفعل لمريض السكرى والقلب البرتقال حبة من البرتقال لمريض السكر فوائد البرتقال

