حبة من البرتقال.. ماذا تفعل لمريض السكري والقلب؟

يُعدّ البرتقال واليوسفي من أشهر الفواكه الحمضية الغنية بالعناصر الغذائية المهمة لصحة الجسم، ويتميزان بمحتواهما العالي من فيتامين C ومضادات الأكسدة، مما يجعلهما من أفضل الأطعمة لتعزيز المناعة، خاصة خلال فصول البرد.

ويعتقد الكثيرون أن مريض السكري يجب أن يبتعد تمامًا عن الفواكه الحلوة، لكن البرتقال يثبت العكس.

فهو من أكثر الفواكه أمانًا وفائدة لمرضى السكري عند تناوله باعتدال.

فوائد البرتقال لمريض السكري..

1- غني بالألياف:

الألياف الموجودة في البرتقال تُبطئ امتصاص السكر في الدم، مما يساعد على استقرار مستويات الجلوكوز.

2- مؤشر جلايسيمي منخفض:

يحتوي البرتقال على مؤشر جلايسيمي منخفض، أي أنه لا يسبب ارتفاعًا مفاجئًا في سكر الدم.

3- فيتامين C قوي:

يساعد على تقوية المناعة ومكافحة الالتهابات التي قد تُصيب مرضى السكري بسهولة أكبر.

4- مفيد للقلب:

البوتاسيوم ومضادات الأكسدة في البرتقال تقلل من خطر أمراض القلب، وهي من المضاعفات الشائعة لمرضى السكري.

فوائد أخرى للبرتقال

1. تقوية جهاز المناعة

يحتوي البرتقال واليوسفي على كميات كبيرة من فيتامين C الذي يساعد الجسم على إنتاج خلايا مناعية قوية، ويقلل من شدة نزلات البرد ويُسرّع الشفاء منها.

2. تحسين صحة الجلد

يساهم فيتامين C ومضادات الأكسدة في:

-تحفيز إنتاج الكولاجين

-الحفاظ على نضارة البشرة

-تقليل ظهور التجاعيد

-حماية الجلد من أضرار الشمس والملوثات