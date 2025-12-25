قطع المياه عن عدد من مناطق محافظة القاهرة.. غدا

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه نظراً لظروف خارجة عن إرادتها لقيامها بأعمال لحام على خط المياه قطر 1000مم بشارع المستجد التابع لشبكات مياه الزيتون.



الأمر الذي سيترتب عليه قطع المياه عن مناطق (منطقةروكسى – شارع الاهرام ومتفرعاته – شارع اسماعيل رمزى ومتفرعاته – شارع الميرغنى والمنطقة المحيطة – شارع عثمان بن عفان ومتفرعاته – منطقة الكوربة).

وذلك اعتبارا من الساعة الرابعة عصر يوم الجمعة الموافق 26-12-2025 وحتى الساعة الثانية عشر منتصف ليل نفس اليوم ولمدة 8 ساعات.

وقد قامت الشركة بالدفع بكافة إمكانياتها من معدات و مهندسيين وفنيين وعمال للعمل على سرعة الإصلاح في أقرب وقت وعودة المياه.

هذا وتم بالدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم 01006665125