بعد إعلان انفصالهما رسميا.. ألبوم صور لـ داليا مصطفى وشريف سلامة

تصدرت الفنانة داليا مصطفى تريند موقع جوجل بسبب إعلان انفصالها عن الفنان شريف سلامة رسميا مما خلق حالة من الجدل الواسع.

وتتميز داليا مصطفى بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.





وتعتمد أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.





ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

داليا مصطفى فى آخر حديث عن عودتها الى شريف سلامة

وكشفت الفنانة داليا مصطفى عن حقيقة عودتها الى الفنان شريف سلامة بعد حالة الجدل الواسعة التى أثيرت حولهما منذ فترة قصيرة.

وقالت داليا مصطفى عبر لقائها فى برنامج et بالعربي : الله أعلم، النصيب واللي ربنا شايفه دايما بيكون الأصلح، مقتنعة بده، وربنا بيشوف حاجات أنت مش شايفاها ولا عارفها.

وأضافت داليا مصطفى: أن بوسي ونور الشريف عملوا عقدة لجيل كامل، لإنهم كانوا بالنسبة لنا قصة حب لا تنتهي.

صور داليا مصطفى و شريف سلامة..