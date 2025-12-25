اقتصادية قناة السويس تنفي رسو سفينة تحمل معدات عسكرية وأسلحة بميناء بورسعيد

تنفي الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس جملةً وتفصيلاً ما تم تداوله في بعض الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن رسو سفينة تحمل معدات عسكرية وأسلحة بميناء بورسعيد التابع للهيئة، ومتجهة لميناء إحدى الدول.

وأهابت الهيئة بوسائل الإعلام تحري الدقة والمصداقية فيما يتم نشره وتداوله من أخبار ومعلومات تتعلق بالهيئة وموانئها ومناطقها الصناعية، مع التأكيد على ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية قبل تداول أية معلومات مغلوطة أو شائعات من شأنها الإضرار بالهيئة كأحد مشروعات الدولة القومية التي تستهدف جذب الاستثمار وتوطين الصناعة والخدمات اللوجستية، في ضوء استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية الشاملة.