ترامب يسجّل سابقة تاريخية بحضوره مباراة بدوري كرة القدم.. فيديو

أصبح الرئيس دونالد ترامب أول رئيس للولايات المتحدة خلال فترة ولايته يحضر مباراة في الموسم العادي للدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية، في مشهد غير مألوف في تاريخ الرئاسة الأمريكية الحديثة، منذ ما يقرب من خمسين عامًا.

شاهد ترامب من مدرجات ملعب واشنطن مباراة فريق واشنطن كوماندرز أمام ديترويت لايونز مساء الأحد، في حضور جماهيري ضخم غلبت عليه أجواء الحماس والانقسام في آن واحد.

وعند ظهور ترامب على الشاشة العملاقة في نهاية الشوط الأول، دوّت في أرجاء الملعب صيحات استهجان من بعض الحاضرين، تخللتها هتافات تأييد من آخرين، في مشهد عكس الانقسام الشعبي الذي لا يزال يحيط بشخصيته المثيرة للجدل.

وكان الرئيس الأمريكي قد وصل إلى قاعدة غوينت بيس أندروز الجوية على متن طائرة «إير فورس وان» قبل انطلاق المباراة بقليل، حيث التقطته عدسات المصورين مبتسمًا وهو يلوّح بيده للصحفيين قائلاً: "لقد تأخرت قليلاً". ثم استقل سيارته المصفحة متجهًا مباشرة إلى الملعب، بعد أن حلّقت طائرته فوقه أثناء المباراة، في لقطة نادرة أثارت اهتمام وسائل الإعلام.

وفي تصريحات مقتضبة أدلى بها قبل دخوله المدرجات، قال ترامب: "سنشاهد مباراة جيدة، الأمور تسير على ما يرام، والبلاد بخير".

وأضاف في إشارة إلى الأزمة السياسية الدائرة في واشنطن حول الإغلاق الحكومي: "على الديمقراطيين أن يفتحوا الحكومة من جديد".

ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها محاولة من ترامب لإظهار تواصله مع الشارع الأمريكي ومشاركته لاهتمامات المواطنين بعيدًا عن القضايا السياسية الساخنة، خاصة في ظلّ المناخ الانتخابي المشحون واقتراب موعد الاستحقاقات القادمة.

وتأتي هذه الزيارة بعد قرابة نصف قرن من غياب الرؤساء الأمريكيين عن مباريات الموسم العادي في دوري كرة القدم، إذ اعتاد معظمهم حضور مباريات رمزية أو احتفالات بطولية فقط.

وبذلك، يسجل ترامب سابقة جديدة في تاريخ البيت الأبيض تجمع بين الرمزية السياسية ومظاهر الشعبية الرياضية، في مشهد يعيد إلى الأذهان كيف أصبحت الملاعب جزءًا من معادلة السياسة الأمريكية الحديثة.