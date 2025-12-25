الأكزيما الوريدية .. أبرز مضاعفات دوالي الساقين وطرق العلاج



لا تنحصر معاناة مُصابي دوالى الساقين في الأوردة الضعيفة التي تبدو كشبكة عنكبوتية على الساقين، بل قد تمتد لتشمل تغيّرات جلدية واضحة تظهر على هيئة بقع حمراء. وتُعرف هذه الحالة باسم اكزيما الدوالي أو الاكزيما الوريدية.





تشمل أعراض أكزيما الدوالي ما يلي:





-طفح جلدى جاف ومتقشر.

-احمرار والتهاب الجلد.

-فرط تصبغ وتغير لون الجلد، وعادةً ما يكون لون الجلد صدئًا أو بنيًا.

-ألم في الساقين.

-تورم الكاحل، ويميل التورم إلى التحسن عند النوم ولكن التورم يعود عند الاستيقاظ.

-الإحساس بسخونة الساقين.





وعند حدوث هذه الحالة يتم علاجها من خلال علاج الأعراض الجلدية وتحسين تدفق الدم من خلال:





-كريمات الكورتيكوستيرويد لمدة قصيرة لتهدئة التهاب الجلد.

-وضع ضمادات مبللة منقوعة في محلول خاص لعلاج الإفرازات الناتجة عن الإكزيما.

-ارتداء ملابس ضاغطة مثل جوارب الضغط أو ضمادة Unna Boot مع أكسيد الزنك التي تبدأ من أسفل القدمين حتى الساق لتعزيز تدفق الدم وتقليل الضغط في الأوردة.

-مضاد حيوى موضعي إذا أصيب أحد الساقين بالعدوى.

-علاجات لتنشيط الدورة الدموية وتحسين تدفق الدم مثل مستخلص بذور كستناء الحصان.

-العلاج بالاستئصال الجراحي لعلاج القصور الوريدي ودوالي الساقين.

