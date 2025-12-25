قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجيش السوداني يفتح طريق الشرق لمدينة الأبيض عاصمة شمال كردفان
محمد صلاح يحتفل بالكريسماس بصورة لبناته في أجواء عائلية
ترامب يشارك في مكالمات تتبع سانتا مع NORAD ويمزج أجواء العيد برسائل سياسية
تشكيل شباب بيراميدز في مواجهة الإسماعيلي بكأس العاصمة
أشرف فايق يكشف حقيقة استغاثة محيى إسماعيل من داخل العناية المركزة |خاص
بعد خفض سعر الفائدة.. الذهب يختتم 2025 بمكاسب تاريخية 70٪
وداعا لـ اسمك القديم.. جوجل تحضر مفاجأة لملايين حسابات Gmail
ضبط أسلحة وذخائر.. سوريا تعلن تفكيك خلية لتنظيم داعـ ش في حلب
أسماء الفائزين لـ حزب الجبهة الوطنية بعد جولة الإعادة للمرحلة الثانية لمجلس النواب 2025
بعد قرار البنك المركزي خفض الفائدة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن
محمد صلاح ثاني أفضل لاعب في تاريخ ليفربول بعصر البريميرليج خلف جيرارد
صفعة بـ 200 جنيه .. إبريل المقبل جولة جديدة لـ عمرو دياب بمحكمة النقض
بالصور

الأكزيما الوريدية .. أبرز مضاعفات دوالي الساقين وطرق العلاج

الأكزيما الوريدية
الأكزيما الوريدية
رنا عصمت


لا تنحصر معاناة مُصابي دوالى الساقين في الأوردة الضعيفة التي تبدو كشبكة عنكبوتية على الساقين، بل قد تمتد لتشمل تغيّرات جلدية واضحة تظهر على هيئة بقع حمراء. وتُعرف هذه الحالة باسم اكزيما الدوالي أو الاكزيما الوريدية.



تشمل أعراض أكزيما الدوالي ما يلي:



-طفح جلدى جاف ومتقشر.
-احمرار والتهاب الجلد.
-فرط تصبغ وتغير لون الجلد، وعادةً ما يكون لون الجلد صدئًا أو بنيًا.
-ألم في الساقين.
-تورم الكاحل، ويميل التورم إلى التحسن عند النوم ولكن التورم يعود عند الاستيقاظ.
-الإحساس بسخونة الساقين.



وعند حدوث هذه الحالة يتم علاجها من خلال علاج الأعراض الجلدية وتحسين تدفق الدم من خلال:



-كريمات الكورتيكوستيرويد لمدة قصيرة لتهدئة التهاب الجلد.
-وضع ضمادات مبللة منقوعة في محلول خاص لعلاج الإفرازات الناتجة عن الإكزيما.
-ارتداء ملابس ضاغطة مثل جوارب الضغط أو ضمادة Unna Boot مع أكسيد الزنك التي تبدأ من أسفل القدمين حتى الساق لتعزيز تدفق الدم وتقليل الضغط في الأوردة.
-مضاد حيوى موضعي إذا أصيب أحد الساقين بالعدوى.
-علاجات لتنشيط الدورة الدموية وتحسين تدفق الدم مثل مستخلص بذور كستناء الحصان.
-العلاج بالاستئصال الجراحي لعلاج القصور الوريدي ودوالي الساقين.

المصدرDailyMedicalinfo

