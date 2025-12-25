قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طيار يثير الجدل بتصريحاته عن مشاهدة الكائنات الفضائية.. ما القصة؟
أسعار البنزين والسولار اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025
البنك المركزي يشرح أسباب تخفيض سعر الفائدة 1%
الجيش السوداني يفتح طريق الشرق لمدينة الأبيض عاصمة شمال كردفان
محمد صلاح يحتفل بالكريسماس بصورة لبناته في أجواء عائلية
ترامب يشارك في مكالمات تتبع سانتا مع NORAD ويمزج أجواء العيد برسائل سياسية
تشكيل شباب بيراميدز في مواجهة الإسماعيلي بكأس العاصمة
أشرف فايق يكشف حقيقة استغاثة محيى إسماعيل من داخل العناية المركزة |خاص
بعد خفض سعر الفائدة.. الذهب يختتم 2025 بمكاسب تاريخية 70٪
وداعا لـ اسمك القديم.. جوجل تحضر مفاجأة لملايين حسابات Gmail
ضبط أسلحة وذخائر.. سوريا تعلن تفكيك خلية لتنظيم داعـ ش في حلب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محمد صلاح يحتفل بالكريسماس بصورة لبناته في أجواء عائلية

بنات محمد صلاح
بنات محمد صلاح
يارا أمين

شارك محمد صلاح، نجم منتخب مصر ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي، متابعيه بصورة جديدة لبناته مكة وكيان محمد صلاح، احتفالًا بعيد الميلاد.


ونشر صلاح الصورة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وظهرت بناته وهن يجلسن أمام شجرة عيد الميلاد، في أجواء عائلية هادئة.

وأدرجت صحيفة «ليفربول إيكو» الإنجليزية النجم المصري محمد صلاح، قائد منتخب مصر، في المركز الثاني ضمن قائمة أفضل لاعبي نادي ليفربول في تاريخ مشاركاته ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز منذ انطلاق عصر «البريميرليج»، خلف أسطورة النادي ستيفن جيرارد.

ويشارك محمد صلاح حاليًا مع منتخب مصر في منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة في المغرب، خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري وحتى 18 يناير المقبل.

محمد صلاح منتخب مصر ليفربول فيسبوك نادي ليفربول

