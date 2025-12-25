محمد صلاح يحتفل بالكريسماس بصورة لبناته في أجواء عائلية

شارك محمد صلاح، نجم منتخب مصر ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي، متابعيه بصورة جديدة لبناته مكة وكيان محمد صلاح، احتفالًا بعيد الميلاد.



ونشر صلاح الصورة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وظهرت بناته وهن يجلسن أمام شجرة عيد الميلاد، في أجواء عائلية هادئة.

وأدرجت صحيفة «ليفربول إيكو» الإنجليزية النجم المصري محمد صلاح، قائد منتخب مصر، في المركز الثاني ضمن قائمة أفضل لاعبي نادي ليفربول في تاريخ مشاركاته ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز منذ انطلاق عصر «البريميرليج»، خلف أسطورة النادي ستيفن جيرارد.

ويشارك محمد صلاح حاليًا مع منتخب مصر في منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة في المغرب، خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري وحتى 18 يناير المقبل.